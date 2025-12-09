Aaj Ka Rashifal 9 December 2025: मेष, वृषभ और मिथुन को व्यापार में होगा लाभ, शानदार रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। Aaj ka Rashifal 9 December 2025: दिसंबर 2025 का यह दूसरा सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए नए मौके और चुनौतियां लेकर आया है। ग्रहों की चाल और मौसम में बदलाव का असर आज विशेष रूप से सेहत और कार्यक्षेत्र पर दिखाई देने वाला है। कुछ राशियों के लिए यह दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा, तो कुछ को निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी।

कई लोग आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में सफलता, नए संबंध और यात्रा के योग का लाभ पाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों के संकेत भी कई राशियों के लिए शुभता का संदेश ला रहे हैं। आइए जानते हैं आज का राशिफल 09 दिसंबर 2025 का विस्तृत भविष्यफल... मेष (Aries Horoscope Today) आज आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत होगा। आज आप किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे। वृषभ (Taurus Horoscope Today) आज का दिन अच्छा है। आप कहीं लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग के साथ-साथ पार्टनरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बचें। आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। किसी नए कार्य की योजना बन सकती है।

मिथुन (Gemini Horoscope Today) आज आप अपने किसी मित्र के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ नए प्रयोग करना आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कोई बड़ा निर्णय आज न लें। आर्थिक तौर से आज का दिन ठीक है। कर्क (Cancer Horoscope Today) आज आप व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। नहीं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ मतभेद खत्म होंगे। किसी नए व्यक्ति का परिवार में आगमन होगा। आज आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे।

सिंह (Leo Horoscope Today) आज का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यर्थ की चिंताएं मन में रहेंगी। कार्य क्षेत्र में विरोधी वर्ग आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं। आज आर्थिक निवेश करने से पहले विचार कर लें। किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए आज नुकसानदायक है। कन्या (Virgo Horoscope Today) आज के दिन आप वाहन आदि चलाने में सावधानी रखें। अपने कार्यक्षेत्र में सहयोगी लोगों से अच्छा व्यवहार रखें। आज कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं। आर्थिक मदद किसी से लेना पड़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या परिवार में देखने को मिलेगी। वाणी का सदुपयोग करें। तुला (Libra Horoscope Today) आज अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। नहीं तो आपका बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधी लोग आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं। आज किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपका कोई बड़ा कार्य पूर्ण हो सकता है। आर्थिक जोखिम न लें। वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today) आज का दिन आपके लिए सफलता दायक है। आप अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही आप किसी नई कार्य योजना पर कार्य कर सकते हैं। आज आप किसी बड़े कार्य में पार्टनर बन सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।