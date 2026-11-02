मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

एक रामायण में सीता ने किया था सहस्रशीर्ष का वध, श्री राम हुए मूर्छित तो मां ने धरा काली रूप

अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार पुष्कर द्वीप में सहस्रशीर्ष रावण के बाण से राम मूर्छित हो गए। तब सीता ने काली रूप धारण कर उसका वध किया। यह कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती और शाक्त परंपरा से जुड़ी मान्यता है।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 08:49:43 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 08:49:43 PM (IST)
एक रामायण में सीता ने किया था सहस्रशीर्ष का वध, श्री राम हुए मूर्छित तो मां ने धरा काली रूप
एक रामायण में सीता ने किया था सहस्रशीर्ष का वध। (AI जनरेटेड)

HighLights

  1. अद्भुत रामायण में सीता ने किया वध
  2. राम मूर्छित हुए, सीता बनीं काली
  3. वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती कथा

धर्म डेस्क। रामायण की सबसे प्रचलित कथा में रावण का वध भगवान श्रीराम के हाथों होता है। लेकिन रामायण की कई परंपराओं में एक और कथा मिलती है, जिसमें हजार सिरों वाले रावण का अंत मां सीता के हाथों होता है। इस कथा का वर्णन मुख्य रूप से अद्भुत रामायण में मिलता है। इसे सहस्रशीर्ष, सहस्रमुख या सहस्रस्कंध रावण की कथा कहा जाता है।

कौन था सहस्रशीर्ष रावण?

कथा के अनुसार, लंका के राजा दशानन रावण का वध होने के बाद अयोध्या में श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ। उसी समय ऋषि-मुनि राम की प्रशंसा करने पहुंचे। वे रावण जैसे महाबली के वध को राम की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। तब श्रीराम ने बताया कि पुष्कर द्वीप में एक और रावण है, जिसके हजार सिर हैं। उसकी तुलना में दस सिर वाला रावण कुछ भी नहीं था। यही हजार सिरों वाला रावण सहस्रशीर्ष कहलाता है।


राम ने की चढ़ाई, पर रणभूमि में हुए मूर्छित

इसके बाद श्रीराम सेना लेकर पुष्कर द्वीप पहुंचे। साथ में सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण भी थे। भीषण युद्ध हुआ। कथा के अनुसार सहस्रशीर्ष के एक बाण से श्रीराम मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर पूरी सेना में हाहाकार मच गया।

सीता ने धारण किया काली रूप

राम को मूर्छित देख मां सीता ने अपना उग्र रूप प्रकट किया। उन्होंने भयंकर काली का रूप धारण किया और हाथ में खड्ग लेकर रणभूमि में उतर गईं। कथा में बताया गया है कि देवी के उस रूप का तेज ऐसा था कि देवता भी भयभीत हो गए। मां ने युद्ध में सहस्रशीर्ष का वध कर दिया और उसकी सेना का भी नाश किया।

होश में आए राम, देखा देवी का विराट रूप

वध के बाद भी मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने उनकी स्तुति की। जब श्रीराम को होश आया, तो उन्होंने रणभूमि में देवी का भयंकर रूप देखा। मान्यता है कि तब राम ने सीता को आदिशक्ति के रूप में पहचाना और उनकी स्तुति की। इसके बाद देवी का स्वरूप शांत हुआ और वे फिर से सीता के सौम्य रूप में लौट आईं।

क्या संदेश देती है यह कथा?

इस कथा में सीता को केवल सहनशील पत्नी नहीं, बल्कि आदिशक्ति और परम सत्ता के रूप में दिखाया गया है। शाक्त परंपरा में इसे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि शक्ति के बिना स्वयं राम भी अधूरे हैं।

यह भी पढ़ें- घर से दूर हैं और अकेले मना रहे हैं दीवाली? पूजा से लेकर सुरक्षा तक इन बातों का रखें ध्यान

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।