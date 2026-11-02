एक रामायण में सीता ने किया था सहस्रशीर्ष का वध, श्री राम हुए मूर्छित तो मां ने धरा काली रूप

धर्म डेस्क। रामायण की सबसे प्रचलित कथा में रावण का वध भगवान श्रीराम के हाथों होता है। लेकिन रामायण की कई परंपराओं में एक और कथा मिलती है, जिसमें हजार सिरों वाले रावण का अंत मां सीता के हाथों होता है। इस कथा का वर्णन मुख्य रूप से अद्भुत रामायण में मिलता है। इसे सहस्रशीर्ष, सहस्रमुख या सहस्रस्कंध रावण की कथा कहा जाता है।

कौन था सहस्रशीर्ष रावण? कथा के अनुसार, लंका के राजा दशानन रावण का वध होने के बाद अयोध्या में श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ। उसी समय ऋषि-मुनि राम की प्रशंसा करने पहुंचे। वे रावण जैसे महाबली के वध को राम की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। तब श्रीराम ने बताया कि पुष्कर द्वीप में एक और रावण है, जिसके हजार सिर हैं। उसकी तुलना में दस सिर वाला रावण कुछ भी नहीं था। यही हजार सिरों वाला रावण सहस्रशीर्ष कहलाता है।