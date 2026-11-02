घर से दूर हैं और अकेले मना रहे हैं दीवाली? पूजा से लेकर सुरक्षा तक इन बातों का रखें ध्यान

धर्म डेस्क। नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में कई युवा अपने घर और परिवार से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं। ऐसे में दीवाली पर हर किसी के लिए घर जाना संभव नहीं होता। कुछ लोग दोस्तों के साथ तो कुछ अपने रूममेट्स के साथ ही त्योहार मनाते हैं। घर की रौनक और परिवार की मौजूदगी भले ही न हो, लेकिन थोड़ी-सी तैयारी के साथ आप अपने छोटे से कमरे या फ्लैट में भी दीवाली की खुशियां ला सकते हैं। अगर आप भी इस बार घर से दूर दीवाली मना रहे हैं, तो पूजा की तैयारी से लेकर बिजली और आग से बचाव तक कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

पूजा के लिए क्या-क्या सामान रखें? अगर आप पहली बार घर से दूर दीवाली की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सामान जुटाने की जरूरत नहीं है। अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार छोटी-सी पूजा भी कर सकते हैं। लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर या मूर्ति: पूजा के लिए साफ जगह पर लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर या मूर्ति रखें।

दीपक और रुई की बाती: मिट्टी के दीपक, घी या तेल और बाती की व्यवस्था करें।

रोली, अक्षत और फूल: तिलक, चावल और फूल पूजा की सामान्य सामग्री हैं।

धूप या अगरबत्ती: अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

फल और मिठाई: भोग के लिए फल, मिठाई या घर में बना कोई पकवान रख सकते हैं।

पानी और पूजा की थाली: एक छोटा लोटा, थाली और साफ कपड़ा भी रख लें। पूजा का समय और विधि परिवार की परंपरा तथा स्थानीय मान्यता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इसलिए चाहें तो घर के बड़ों से फोन पर पूजा की विधि पूछ सकते हैं। अकेले या दोस्तों के साथ पूजा करते समय रखें इन बातों का ध्यान पूजा की जगह साफ रखें: कमरे के किसी कोने या छोटी टेबल को साफ करके पूजा की जगह बना सकते हैं। पूजा से पहले आसपास का सामान व्यवस्थित कर लें। दीपक सुरक्षित जगह पर जलाएं: दीपक को पर्दे, बिस्तर, कागज और दूसरी ज्वलनशील चीजों से दूर रखें। जलता हुआ दीपक कभी भी बिना देखरेख के न छोड़ें। बिजली की सजावट में सावधानी बरतें: लाइटिंग लगाते समय खराब तारों या ढीले प्लग का इस्तेमाल न करें। घर से बाहर जाते समय सजावटी लाइट बंद कर दें। पटाखों से दूरी रखें: खासकर छोटे कमरे, बालकनी या संकरी गलियों में पटाखे जलाने से बचें। पटाखे जलाते समय पानी या रेत की बाल्टी पास रखें और बच्चों को अकेले न छोड़ें। गैस और बिजली चेक करें: पूजा या खाना बनाने के बाद गैस का नॉब बंद करें। बाहर निकलने से पहले जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी बंद कर दें। पड़ोसियों का भी रखें ध्यान: तेज आवाज में संगीत बजाने से बचें। सोसाइटी या मकान मालिक के सुरक्षा नियमों का पालन करें। घर से दूर हैं तो अपनों को भी बनाएं त्योहार का हिस्सा दीवाली सिर्फ घर सजाने या पूजा करने का त्योहार नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने का भी अवसर है। घर से दूर हैं तो पूजा के समय माता-पिता या परिवार के सदस्यों को वीडियो कॉल पर जोड़ सकते हैं। दोस्तों और रूममेट्स के साथ मिलकर मिठाई बांटें, खाना बनाएं और आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करें।