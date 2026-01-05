मेरी खबरें
    मकर संक्रांति के बाद बनेगा महायोग, इन 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत

    वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 14 जनवरी को सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी पावन दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। सन ...और पढ़ें

    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 01:35:24 PM (IST)
    मकर संक्रांति के बाद बनेगा महायोग, इन 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत
    लक्ष्मी नारायण योग

    HighLights

    1. 14 जनवरी को सूर्य देव धनु मकर राशि में प्रवेश करेंगे
    2. इसी पावन दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा
    3. सनातन परंपरा में इस तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है

    धर्म डेस्क। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 14 जनवरी को सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी पावन दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। सनातन परंपरा में इस तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और विधिपूर्वक सूर्य देव की आराधना करते हैं।

    मकर संक्रांति के अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

    मकर संक्रांति के बाद बनेगा बड़ा ग्रह योग

    ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, मकर संक्रांति के दो दिन बाद ग्रहों का विशेष संयोग बनने जा रहा है। इस दौरान जहां एक ओर बुधादित्य योग का निर्माण होगा, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। इन शुभ योगों का प्रभाव कई राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, खासतौर पर धन और करियर के क्षेत्र में।


    क्या है लक्ष्मी नारायण योग

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध और शुक्र एक ही राशि या भाव में साथ आते हैं, तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है।

    बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं

    शुक्र सुख, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं

    इन दोनों ग्रहों की युति से बना योग व्यक्ति को आर्थिक मजबूती, सुख-सुविधा और सफलता प्रदान करता है।

    लक्ष्मी नारायण योग 2026 कब बनेगा

    मंगलवार 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे

    शनिवार 17 जनवरी को बुध भी मकर राशि में गोचर करेंगे

    इन दोनों ग्रहों की मकर राशि में युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिसका प्रभाव कई राशियों पर बेहद शुभ रहेगा।

    मिथुन राशि

    इस योग के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।

    लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे

    करियर और व्यापार में तेज़ प्रगति होगी

    पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी

    मन प्रसन्न और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा

    उपाय: हर गुरुवार लक्ष्मी नारायण को श्रीफल अर्पित करें।

    धनु राशि

    धनु राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभकारी रहेगा।

    निवेश या शेयर बाजार से लाभ संभव

    वाणी में प्रभाव और निर्णय क्षमता मजबूत होगी

    करियर से जुड़े बड़े फैसले सफल रहेंगे

    कला और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी

    यह समय निवेश के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

    मीन राशि

    मीन राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग आय के नए रास्ते खोलेगा।

    आमदनी में स्पष्ट बढ़ोतरी होगी

    आर्थिक परेशानियां दूर होंगी

    इच्छित कार्य पूरे होंगे

    सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा

    ज्योतिष में इसे आय भाव से जुड़ा योग माना जाता है, इसलिए धन लाभ के प्रबल संकेत हैं।

