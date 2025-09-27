MP: देश-विदेश में प्रसिद्ध हो रहा ऐंती शनि मंदिर, शनि लोक के रूप में होगा भव्य विकास

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। चंबल अंचल का ऐंती पर्वत स्थित शनि मंदिर अब केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण भी बन गया है। बीते डेढ़ दशक में जब से प्रशासन ने मंदिर की व्यवस्थाओं को संभाला, तब से यहां विकास की तस्वीर बदल गई है। यही कारण है कि आज ऐंती शनि मंदिर को ‘शनि लोक’ बनाने की दिशा में काम हो रहा है और यहां लाखों श्रद्धालु व विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं।

त्रेतायुग से जुड़ा धार्मिक महत्व मान्यता है कि ऐंती शनि मंदिर त्रेतायुग काल का है। लंबे समय तक यह मंदिर केवल आसपास के क्षेत्रों में ही जाना जाता था। परंतु लगभग डेढ़ दशक पहले तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने इसके महत्व को समझा और निजी खर्च से जीर्णोद्धार की शुरुआत की। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर एम.के. अग्रवाल ने मंदिर निर्माण और अन्य विकास कार्य करवाए। यहीं से इस मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी।

प्रशासन और जनभागीदारी से हुआ कायाकल्प पूर्व अपर कलेक्टर एस.के. मिश्रा ने मंदिर परिसर में हरियाली बढ़ाने का अभियान चलाया। पुराने मकानों और दीवारों में उगे पीपल और बरगद के पौधों को यहां स्थानांतरित किया गया, जो आज विशाल वृक्ष बन चुके हैं। मंदिर के पास स्थायी बाजार की भी व्यवस्था की गई है, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। वास्तु और पर्यटन का नया केंद्र अयोध्या के राममंदिर निर्माण से जुड़े आर्किटेक्ट ने यहां भव्य तोरण द्वार का निर्माण किया। वर्तमान में मंदिर के छह किमी लंबे परिक्रमा मार्ग का विकास हो रहा है। इसमें चंबल अंचल के प्रसिद्ध संतों की मूर्तियों के साथ भगवान शंकर की 100 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की योजना है।