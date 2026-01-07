Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन इन 3 राशियों पर शनिदेव होंगे मेहरबान, चमकेंगी किस्मत

धर्म डेस्क। नए साल 2026 में आस्था और उमंग का पर्व मकर संक्रांति बुधवार, 14 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन आत्मा के कारक सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि 'मकर' में प्रवेश करेंगे। इस खगोलीय और धार्मिक घटना का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 विशेष राशियां ऐसी हैं जिन्हें शनिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। पुण्य काल और महा पुण्य काल का समय वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को स्नान-दान के लिए शुभ समय इस प्रकार रहेगा- पुण्य काल - दोपहर 03:13 बजे से शाम 05:45 बजे तक। महा पुण्य काल - दोपहर 03:13 बजे से शाम 04:57 बजे तक। संक्रांति क्षण - दोपहर 03:13 बजे। इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत ज्योतिषियों के अनुसार, मकर संक्रांति पर बन रहे विशेष संयोग से मेष, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को शनिदेव और सूर्य देव की दोहरी कृपा मिलेगी। 1. मेष राशि (Aries) मेष राशि वालों के लिए यह संक्रांति जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। निवेश की गुप्त योजनाएं सफल होंगी और धन लाभ के योग बनेंगे। सलाह दी जाती है कि वाणी में मधुरता रखें और गुस्से पर काबू पाएं। काले तिल का दान करना शुभ रहेगा।

2. तुला राशि (Libra) तुला राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। विशेष रूप से ससुराल पक्ष से धन लाभ या संपत्ति मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। विशेष उपाय - गंगाजल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। 3. मकर राशि (Capricorn) चूंकि सूर्य का गोचर इसी राशि में हो रहा है और शनि इस राशि के स्वामी हैं, इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह 'नया सवेरा' साबित होगा। लंबे समय से रुके हुए अधूरे काम पूरे होंगे और शनिदेव की कृपा से जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी।