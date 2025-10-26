मेरी खबरें
    Baba Vanga: आर्थिक संकट के अलावा बाबा वांगा ने 2026 के लिए वैश्विक संघर्ष की भी भविष्यवाणी की थी, जिसे कुछ लोगों ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी के रूप में लिया है। उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विवाद एक बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। इसके अलावा एक भविष्यवाणी एलियन को लेकर भी है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 06:53:57 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 06:53:57 PM (IST)
    Baba Vanga की डराने वाली भविष्यवाणी, साल 2026 में होंगे कई बड़े बदलाव, आएगी आर्थिक तबाही!
    HighLights

    1. Baba Vanga की 2026 के लिए भविष्यवाणी
    2. खत्म होगी भुखमरी, बढ़ेगा चीन का दबदबा
    3. भारत के लिए भी Baba Vanga की चेतावनी

    धर्म डेस्क। नेत्रहीन बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां आज भी दुनिया को रोमांच और डर से भर देती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु (1996) से पहले 5079 ईस्वी तक की घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि, इन भविष्यवाणियों का कोई प्रमाणिक लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है।

    2026 की भविष्यवाणियां: क्या होगा आने वाले साल में?

    बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2026 से 2028 के बीच दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    भुखमरी का अंत: वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट खत्म हो जाएगा।

    चीन की ताकत में वृद्धि: चीन आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर अमेरिका से आगे निकल जाएगा।

    विज्ञान में नई ऊंचाइयां: वैज्ञानिक जगत में क्रांतिकारी प्रगति होगी।

    संभावित युद्ध की स्थिति: कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस अवधि में तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है।

    वे भविष्यवाणियां जो सच मानी गईं

    बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी रही हैं, जो समय के साथ सच होती दिखीं। इनमें शामिल हैं:

    परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क आपदा (2000)

    9/11 आतंकी हमला (2001)

    आईएसआईएस का उदय

    ब्रेक्सिट (2016)

    राजकुमारी डायना की मृत्यु

    सीरिया में गैस हमला

    इन घटनाओं के सच होने से बाबा वेंगा का नाम रहस्य और विश्वास का प्रतीक बन गया।

    भारत के लिए वेंगा की चेतावनी

    भारत को लेकर बाबा वेंगा ने प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दी थी।

    देश में अत्यधिक बाढ़, भूस्खलन, और रिकॉर्ड तापमान वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी।

    कई शहरों में पानी की कमी की समस्या बढ़ सकती है, जिससे भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

    वैज्ञानिकों का नजरिया

    वैज्ञानिकों ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को किस्से-कहानियों के रूप में नकार दिया है। उनका कहना है कि —

    1. कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

    2. भविष्यवाणियां इतनी व्यापक हैं कि उन्हें किसी भी घटना से जोड़ दिया जाता है।

    फिर भी, रहस्य और रोमांच के शौकीनों के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां आज भी रोमांचक चर्चा का विषय बनी हुई हैं।


