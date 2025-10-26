मेरी खबरें
    Mangal Gochar 2025: मंगल गोचर से 3 इन राशि वालों के आने वाले हैं सुनहरे दिन, अचानक बदलेगा भाग्‍य

    27 अक्टूबर को मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर (Mangal Gochar 2025) सभी राशियों में ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी का धमाका लेकर आया है। अपने ही राशि में रहने वाला मंगल यहां सुपर पॉवरफुल हो जाता है। आइए जानते हैं कि मेष से मिथुन राशि पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 04:52:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 04:52:45 PM (IST)
    HighLights

    1. मंगल का वृश्चिक राशि में होने जा रहा है प्रवेश
    2. मेष से मिथुन तक कैसे बदल जाएगी किस्मत
    3. मेष से मिथुन राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव

    धर्म डेस्क। मंगल देव जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जात्मक घटना होती है। वृश्चिक जो रहस्यों, गहराई और परिवर्तन का प्रतीक है, मंगल की शक्ति और दृढ़ता को कई गुना बढ़ा देता है। इस गोचर का असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या खास बदलाव आने वाले हैं।

    वृषभ राशि: रिश्तों में संतुलन और करियर में नई ऊर्जा

    मंगल आपके सातवें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो रिश्तों और साझेदारी से जुड़ा हुआ है। यह समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संबंधों के लिए अहम रहेगा। कभी-कभी वाद-विवाद या तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन समझदारी और संयम से रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके दसवें, पहले और दूसरे भाव पर है, जिससे करियर में ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।


    उपाय:

    मंगलवार को लाल कपड़ा और मिठाई दान करें।

    हनुमान मंदिर में लाल दीपक जलाएं।

    मिथुन राशि: प्रतियोगिता में जीत और नई संभावनाएं

    मंगल इस समय आपके छठे भाव में हैं, जो प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षेत्र से जुड़ा है। यह गोचर आपको ऊर्जा, साहस और जीत की भावना से भर देगा। विरोधियों पर विजय और लंबित कार्यों की पूर्ति के लिए यह बेहतरीन समय है। हालांकि, सेहत पर ध्यान देना जरूरी है अधिक काम या तनाव से थकान महसूस हो सकती है।मंगल की दृष्टि आपके नौवें, बारहवें और पहले भाव पर है, जिससे आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

    उपाय:

    प्रतिदिन “ॐ मंगलाय नमः” का जाप करें।

    प्रातःकाल सूर्य देव को लाल चंदन मिलाकर जल अर्पित करें।

    मेष राशि: गहराई में छिपे सच होंगे उजागर

    मंगल इस समय आपके आठवें भाव से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके जीवन में छिपे हुए पहलुओं को सामने लाएगी चाहे वो भावनात्मक हों, वित्तीय हों या पारिवारिक। इस समय गहराई से सोचने और भीतर के डर का सामना करने का मौका मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में उठाए गए कदम लंबे समय तक असर दिखाएंगे। मंगल की दृष्टि आपके ग्यारहवें, दूसरे और तीसरे भाव पर है जिससे आय में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि और संवाद में मजबूती की संभावना है।

    उपाय:

    मंगलवार को लाल मसूर और गुड़ का दान करें।

    नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें।

