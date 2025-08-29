श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद् गीता में क्या है मूल अंतर? जानिए दोनों ग्रंथों का महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। श्रीमद्भागवत और श्रीमद्भगवतगीता हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। श्रीमद्भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वहीं श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का हिस्सा है जिसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण ने क्या किया है वह लिखा है, जबकि श्रीमद्भगवतगीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है वह लिखा है। श्रीमद्भागवत भक्ति का मार्ग दिखाती है, जबकि गीता जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाती है।

क्या है दोनों में अंतर? श्रीमद्भागवत में 12 स्कंध और लगभग 18,000 श्लोक हैं। इसके अलावा इसमें 355 अध्याय भी हैं। यह ग्रंथ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महिमा का वर्णन करता है, तथा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विशेषकर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन करता है। इसका उद्देश्य भगवान की लीलाओं के माध्यम से भक्ति के महत्व को समझाना है।