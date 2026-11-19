धर्म डेस्क। आमतौर पर अदालतों में इंसानों के अपराधों का फैसला होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक ऐसी अदालत भी लगती है, जहां देवी-देवताओं की पेशी होती है। यहां भगवान पर भी लापरवाही का आरोप लगाया जाता है और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा तक सुनाई जाती है। इस अनोखी परंपरा में आसपास के करीब 55 गांवों के देवी-देवताओं को शामिल किया जाता है। इस अदालत को भंगाराम देवी की अदालत कहा जाता है, जहां उन्हें न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है।

देवी-देवताओं पर भी लगता है लापरवाही का आरोप छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केशकाल क्षेत्र में हर साल भाद्रपद महीने में भंगाराम देवी जात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान आसपास के गांवों से देवी-देवताओं के प्रतीक और उनके पुजारी पहुंचते हैं। यहां ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। उनकी मान्यता होती है कि गांव के देवी-देवता उनकी रक्षा करने, बीमारियों से बचाने और फसल की खुशहाली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।