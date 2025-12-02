Bedi Hanuman Temple: जहां बेड़ियों से बंधे हैं हनुमान जी... जानिए पुरी के इस मंदिर की अनोखी कथा

धर्म डेस्क: ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप श्री जगन्नाथ जी को समर्पित एक अत्यंत पवित्र धाम है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय आस्था और वार्षिक रथ यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी पवित्र स्थल के पास स्थित बेड़ी हनुमान मंदिर (Bedi Hanuman Temple) भी भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी मान्यता सीधे तौर पर श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। आइए इस पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है पौराणिक कथा (Bedi Hanuman Katha) मान्यता के अनुसार, एक समय सभी देवी-देवता, गंधर्व और मनुष्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी पहुंचे। समुद्र देव को भी दर्शन की इच्छा हुई और वे भी मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए। इससे मंदिर के भीतर अव्यवस्था और भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ा।