सावधान! क्या आप भी घर के अंदर पहनते हैं जूते-चप्पल? Feng Shui के अनुसार हो सकती हैं ये बड़ी परेशानियां

धर्म डेस्क। अक्सर हम छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज कर देते हैं, लेकिन फेंगशुई के अनुसार इनका हमारे जीवन और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। फेंगशुई में 'ची' (ऊर्जा) के प्रवाह को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं कि किन आदतों को बदलकर आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं।

1. जूते-चप्पल और बाहरी ऊर्जा का प्रवेश

फेंगशुई के अनुसार, जब हम बाहर से आते हैं, तो केवल धूल-मिट्टी ही नहीं, बल्कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा भी साथ लाते हैं।

नियम: कभी भी घर के भीतर जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश न करें।

प्रभाव: जूते अंदर लाने से घर में क्लेश, मानसिक तनाव और धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। जूते हमेशा मुख्य द्वार के बाहर या एक निश्चित स्थान पर ही उतारें।

2. मुख्य द्वार: सकारात्मकता का प्रवेश मार्ग

घर का मेन गेट सिर्फ अंदर आने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी है।

साफ-सफाई: मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए।

रखरखाव: यदि दरवाजा टूटा-फूटा या जर्जर है, तो यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसे तुरंत ठीक करवाएं।

अवरोध हटाएं: प्रवेश द्वार के सामने कबाड़ या फालतू सामान इकट्ठा न होने दें, ताकि 'सकारात्मक ची' बिना किसी बाधा के घर में प्रवेश कर सके।

3. इन चीजों से बढ़ती है घर में कंगाली और बीमारी

फेंगशुई में कुछ चीजों को ऊर्जा के प्रवाह में सबसे बड़ा बाधक माना गया है। अगर आपके घर में नीचे दी गई चीजें मौजूद हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें:

वस्तु- फेंगशुई का प्रभाव

टपकता पानी- यह धन के अनावश्यक खर्च और आर्थिक नुकसान का प्रतीक है।

रुकी हुई घड़ी- समय का रुकना प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।

टूटे बर्तन व आईना- ये मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार पैदा करते हैं।

खराब इलेक्ट्रॉनिक्स- बंद पड़े उपकरण घर में स्थिर और भारी ऊर्जा पैदा करते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।