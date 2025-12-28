सावधान! क्या आप भी घर के अंदर पहनते हैं जूते-चप्पल? Feng Shui के अनुसार हो सकती हैं ये बड़ी परेशानियां

धर्म डेस्क। अक्सर हम छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज कर देते हैं, लेकिन फेंगशुई के अनुसार इनका हमारे जीवन और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। फेंगशुई में 'ची' (ऊर्जा) के प्रवाह को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं कि किन आदतों को बदलकर आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं।
फेंगशुई के अनुसार, जब हम बाहर से आते हैं, तो केवल धूल-मिट्टी ही नहीं, बल्कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा भी साथ लाते हैं।
घर का मेन गेट सिर्फ अंदर आने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी है।
फेंगशुई में कुछ चीजों को ऊर्जा के प्रवाह में सबसे बड़ा बाधक माना गया है। अगर आपके घर में नीचे दी गई चीजें मौजूद हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें:
टपकता पानी- यह धन के अनावश्यक खर्च और आर्थिक नुकसान का प्रतीक है।
रुकी हुई घड़ी- समय का रुकना प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
टूटे बर्तन व आईना- ये मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार पैदा करते हैं।
खराब इलेक्ट्रॉनिक्स- बंद पड़े उपकरण घर में स्थिर और भारी ऊर्जा पैदा करते हैं।
