Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर बहन के घर भोजन करना क्यों माना जाता है शुभ?

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के बीच अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। पांच दिवसीय दीपोत्सव का समापन इसी पर्व के साथ होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और सम्मान करने का वचन देते हैं।

भाई दूज से जुड़ी कई परंपराओं का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परंपरा है, इस दिन भाई का अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना। भाई दूज के दिन बहन के घर जाकर भोजन करने की परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, आत्मीयता और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज पर बहन के घर भोजन करना शुभ माना जाता है। लेकिन इस परंपरा के पीछे क्या मान्यता है और इससे कौन से लाभ जुड़े हैं? आइए जानते हैं। भाई दूज पर बहन के घर भोजन करना क्यों माना जाता है शुभ? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज के दिन विवाहित बहन को अपने भाई को घर आमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा का पालन करने से बहन के घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।