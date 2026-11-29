धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क और संवाद का कारक माना जाता है। इंसान अपनी बात किस तरह दूसरों के सामने रखता है, फैसले लेते समय कितना सोचता है और रिश्तों में अपनी भावनाएं कैसे जाहिर करता है, इन सभी चीजों को बुध से जोड़कर देखा जाता है। दिसंबर में बुध का राशि परिवर्तन इन्हीं मामलों को लेकर खास माना जा रहा है।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 2 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजकर 27 मिनट पर बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में बुध 22 दिसंबर तक रहेंगे। वृश्चिक राशि को रहस्यों, गहराई और छिपी हुई भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान बातचीत में गंभीरता और लोगों के व्यवहार को समझने की इच्छा बढ़ने की ज्योतिषीय मान्यता है।