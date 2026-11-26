धर्म डेस्क। साल 2027 ज्योतिष के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। इस साल न्याय और कर्म का कारक माने जाने वाले शनि देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का यह राशि परिवर्तन 3 जून 2027 को होगा। हालांकि, यह बदलाव पूरे साल के लिए नहीं रहेगा। वक्री चाल के चलते शनि 20 अक्टूबर 2027 को दोबारा मीन राशि में लौट आएंगे। ऐसे में कुछ राशियों की साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा।

ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसी वजह से शनि की चाल और राशि परिवर्तन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं।

इसका मतलब है कि 2027 में शनि के गोचर का असर दो अलग-अलग अवधियों में देखा जाएगा। जून से अक्टूबर के बीच कुछ राशियों को साढ़ेसाती और ढैय्या से अस्थायी राहत मिलेगी, जबकि कुछ राशियों पर इसका प्रभाव शुरू होगा।

वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार, शनि 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 10 अगस्त के आसपास वे वक्री होंगे और 20 अक्टूबर को वापस मीन राशि में आ जाएंगे। साल के अंत तक शनि मीन राशि में ही रहेंगे। शनि का मेष राशि में स्थायी प्रवेश 23 फरवरी 2028 को होगा।

किन राशियों पर रहेगी साढ़ेसाती?

ज्योतिष में साढ़ेसाती तब मानी जाती है, जब शनि जन्म के चंद्रमा से 12वें, पहले और दूसरे भाव यानी तीन राशियों से गुजरते हैं। इसकी कुल अवधि करीब साढ़े सात साल होती है।

कुंभ- 3 जून से 20 अक्टूबर तक अस्थायी राहत

मीन- पूरे साल साढ़ेसाती, लेकिन चरण बदलेगा

मेष- पूरे साल साढ़ेसाती, लेकिन चरण बदलेगा

वृषभ- 3 जून से 20 अक्टूबर तक पहला चरण

शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती कुछ समय के लिए रुक जाएगी। वहीं वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। मीन राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण और मेष राशि वालों के लिए मध्य चरण शुरू होगा। 20 अक्टूबर को शनि के मीन में लौटने पर पुरानी स्थिति फिर से बन जाएगी।

इन राशियों पर बदलेगी शनि की ढैय्या

साढ़ेसाती की तरह शनि की ढैय्या भी ज्योतिष में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब शनि जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में होते हैं, तब ढैय्या की स्थिति बनती है। इसकी अवधि लगभग ढाई साल मानी जाती है।

सिंह और धनु राशि: शनि के मीन राशि में रहने के दौरान इन राशियों पर ढैय्या रहेगी। 3 जून से 20 अक्टूबर के बीच इससे अस्थायी राहत मिलेगी।

कन्या और मकर राशि: शनि के मेष में प्रवेश के साथ इन राशियों पर ढैय्या शुरू होगी। 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन में आने पर यह स्थिति समाप्त हो जाएगी। दैनिक वैदिक पंचांग एवं ज्योतिष +1

शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को शनि देव की पूजा, जरूरतमंदों को काले तिल और अन्न का दान, जरूरतमंदों की सहायता और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अपने काम के प्रति ईमानदार रहना और दूसरों के साथ न्याय करना भी शनि से जुड़ी परंपराओं में महत्वपूर्ण बताया गया है।

हालांकि, साढ़ेसाती या ढैय्या का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को परेशानी ही होगी। ज्योतिषीय फलादेश में केवल राशि नहीं, बल्कि जन्मकुंडली में चंद्रमा की स्थिति, शनि की दशा और दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है।

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