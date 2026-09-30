धर्म डेस्क। गरुड़ पुराण में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की रस्मों को खास महत्व दिया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि पूर्वजों के निमित्त की जाने वाली ये रस्में परिवार के पुरुष सदस्य ही करते हैं। इसलिए, आम धारणा है कि महिलाएं श्राद्ध या पिंडदान नहीं कर सकतीं। हालांकि, धार्मिक ग्रंथों में खास स्थितियों के आधार पर इस बारे में अलग-अलग नियम हैं।
हिंदू परंपरा में, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसी रस्में की जाती हैं। माना जाता है कि इन कामों से मृतक के प्रति सम्मान जताया जाता है और अपना कर्तव्य पूरा होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर परिवार में कोई बेटा या पुरुष वारिस न हो, तो क्या कोई महिला ये रस्में कर सकती है?
गरुड़ पुराण महिलाओं द्वारा श्राद्ध करने के बारे में क्या कहता है? गरुड़ पुराण में श्राद्ध की रस्मों के महत्व और उन्हें करने के योग्य लोगों के बारे में बताया गया है। एक खास श्लोक में बताया गया है कि बेटे के न होने पर, पत्नी, बहू या दूसरे करीबी रिश्तेदार श्राद्ध कर सकते हैं।
श्लोक इस तरह है:
"पुत्रभावे वधू: कुर्यात् आर्यभावे शिष्य एव वा..."
इसका मतलब है कि अगर बेटा न हो, तो हालात के हिसाब से पत्नी या बहू श्राद्ध कर सकती हैं। उनकी गैरमौजूदगी में, परिवार के दूसरे सदस्य—जैसे भाई, भतीजा (भाई का बेटा) या भतीजी का बेटा—भी यह रस्म कर सकते हैं। अगर ऐसे करीबी रिश्तेदार न हों, तो परंपरा के मुताबिक कोई शिष्य, दोस्त या कोई दूसरा योग्य व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है।
इससे पता चलता है कि श्राद्ध की रस्म को सिर्फ़ पुरुषों तक ही सीमित रखना पूरी तरह सही नहीं है। हालांकि, अलग-अलग परंपराओं और धार्मिक सोच के हिसाब से श्राद्ध करने के तरीके और योग्यता में कुछ अंतर होता है।
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धार्मिक परंपराओं में, आमतौर पर 'श्राद्ध' और 'पिंडदान' करने के लिए बेटे या किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, बेटे की गैरमौजूदगी में या खास हालात में पत्नी, बहू या परिवार के किसी दूसरे योग्य सदस्य द्वारा यह रस्म किए जाने का भी ज़िक्र मिलता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि महिलाओं को किसी भी हाल में श्राद्ध या पिंडदान करने से पूरी तरह मना किया गया है। परिवार की स्थिति, स्थानीय परंपराओं और खास धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर इस रस्म के तरीके में बदलाव हो सकते हैं।
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धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में कुछ खास हालात में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध का ज़िक्र है। खास तौर पर, यह बताया गया है कि अगर कोई बेटा या कोई दूसरा करीबी पुरुष वारिस न हो, तो पत्नी या बहू यह रस्म कर सकती हैं। हालांकि, अलग-अलग संप्रदायों और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार श्राद्ध और पिंडदान करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए, किसी खास हालात में यह रस्म करने से पहले, पारिवारिक रीति-रिवाजों और परंपराओं और किसी जानकार पुजारी या विद्वान से सलाह लेने के बाद ही रस्म करना सही माना जाता है।
माता सीता और राजा दशरथ की कहानी को अक्सर एक महिला द्वारा पिंडदान करने के उदाहरण के तौर पर बताया जाता है। गया से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में प्रचलित इस कहानी के अनुसार, वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया पहुंचे, जहां राजा दशरथ का श्राद्ध किया जाना था।
कहानी के अनुसार, श्री राम और लक्ष्मण पूजा के लिए ज़रूरी सामान लाने गए थे। इसी बीच, माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए और उन्होंने शुभ मुहूर्त निकलने से पहले पिंडदान करने की इच्छा जताई। फिर, उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के फूल और बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर रेत का 'पिंड' बनाया और राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया। यह कहानी मुख्य रूप से गया से जुड़ी धार्मिक परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं में मिलती है और अक्सर महिलाओं द्वारा पिंडदान करने के उदाहरण के तौर पर इसका ज़िक्र किया जाता है।