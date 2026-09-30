धर्म डेस्‍क। गरुड़ पुराण में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की रस्मों को खास महत्व दिया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि पूर्वजों के निमित्त की जाने वाली ये रस्में परिवार के पुरुष सदस्य ही करते हैं। इसलिए, आम धारणा है कि महिलाएं श्राद्ध या पिंडदान नहीं कर सकतीं। हालांकि, धार्मिक ग्रंथों में खास स्थितियों के आधार पर इस बारे में अलग-अलग नियम हैं।

हिंदू परंपरा में, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसी रस्में की जाती हैं। माना जाता है कि इन कामों से मृतक के प्रति सम्मान जताया जाता है और अपना कर्तव्य पूरा होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर परिवार में कोई बेटा या पुरुष वारिस न हो, तो क्या कोई महिला ये रस्में कर सकती है?

गरुड़ पुराण महिलाओं द्वारा श्राद्ध करने के बारे में क्या कहता है? गरुड़ पुराण में श्राद्ध की रस्मों के महत्व और उन्हें करने के योग्य लोगों के बारे में बताया गया है। एक खास श्लोक में बताया गया है कि बेटे के न होने पर, पत्नी, बहू या दूसरे करीबी रिश्तेदार श्राद्ध कर सकते हैं। श्लोक इस तरह है: "पुत्रभावे वधू: कुर्यात् आर्यभावे शिष्य एव वा..." इसका मतलब है कि अगर बेटा न हो, तो हालात के हिसाब से पत्नी या बहू श्राद्ध कर सकती हैं। उनकी गैरमौजूदगी में, परिवार के दूसरे सदस्य—जैसे भाई, भतीजा (भाई का बेटा) या भतीजी का बेटा—भी यह रस्म कर सकते हैं। अगर ऐसे करीबी रिश्तेदार न हों, तो परंपरा के मुताबिक कोई शिष्य, दोस्त या कोई दूसरा योग्य व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है।