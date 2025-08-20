Chanakya Niti: पत्नी जीवन भर पति को कभी न बताए ये 3 बातें, शादीशुदा जिंदगी में आ जाएगी तबाही

धर्म डेस्क, इंदौर। पति-पत्नी को एक-दूसरे का हमसफर माना जाता है। वह अपने जीवन का रास्ता एक-दूसरे का हाथ थामकर पूरा करते हैं। इस रिश्ते को विश्वास मजबूत बनाता है, जिसमें एक-दूसरे को हर छोटी-बड़ी बात साझा करना जरूरी है, लेकिन चाणक्य नीति में तीन ऐसी बातें है, जो पत्नी को अपने पति नहीं बतानी चाहिए।

इन बातों को बताने से दांपत्य जीवन तबाह हो सकता है। पति-पत्नी के बीच कलह शुरू हो सकती है। वैवाहिक जीवन खत्म हो सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी तीन बाते हैं, जिनको बताने से पत्नी को बचना चाहिए..... इन तीनों बातों को बताने से बचें परिवारिक रहस्यों को गुप्त रखना आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि विवाह के बाद स्त्री को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार पत्नी को मायके के राज या ससुराल की कमियों पति को नहीं बतानी चाहिए। इससे दोनों परिवारों के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है। पति-पत्नी के रिश्तों में दूरी आ सकती है।