Chandra Gochar 2025: धनतेरस तक इन दो राशियों की खुलेगी किस्मत, कारोबार में लगेंगे चार चांद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना इस साल खास ऊर्जा लेकर आया है - न सिर्फ त्योहारों के रूप में, बल्कि ग्रहों की अद्भुत चाल से भी। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के बीच चंद्र देव का गोचर (Moon Transit 2025) कई राशियों की तकदीर बदल सकता है।

ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, रमा एकादशी से एक दिन पहले चंद्र देव ने सिंह राशि में प्रवेश किया है। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन दो राशियां - कर्क और तुला पर इसका सबसे अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। धनतेरस तक इन जातकों की किस्मत चमकने वाली है।

कर्क राशि: व्यापार में मिलेगी सफलता, धनवर्षा के योग

चंद्र देव का सिंह राशि में गोचर कर्क जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।

व्यवसाय में तेजी आएगी और अटके हुए कामों में सफलता मिलेगी।

धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से लाभ मिलेगा।

पारिवारिक वातावरण में खुशियां और सकारात्मकता बढ़ेगी।

गुरु और चंद्र की संयुक्त कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा।

ध्यान रखें: बेवजह चिंता न करें। कोई शुभ समाचार आपका मन प्रसन्न करेगा।

तुला राशि: नई शुरुआत और राजयोग के संकेत

चंद्र देव की दृष्टि तुला राशि के ग्यारहवें भाव पर पड़ने से कई शुभ अवसर बन रहे हैं।

आर्थिक लाभ और नई आमदनी के स्रोत खुलेंगे।

वाहन या संपत्ति खरीदने के योग हैं।

राजनीति या सरकारी क्षेत्र से जुड़ें लोगों के लिए पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है।

यात्रा के योग बन रहे हैं, जो फलदायी सिद्ध होंगे।

धनतेरस पर चांदी या सफेद वस्तुओं की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाएगी।

सावधानी: यात्रा के दौरान सतर्क रहें और किसी बड़े निर्णय से पहले वरिष्ठों की सलाह लें।

धनतेरस 2025 के लिए शुभ संकेत

इस चंद्र गोचर के साथ धनतेरस पर विशेष योग बन रहे हैं।

चंद्र और बृहस्पति की युति से धन और सौभाग्य का संयोग बनेगा।

जिन जातकों की जन्मकुंडली में चंद्र बलवान है, उन्हें आर्थिक उन्नति और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे।

इस अवधि में की गई पूजा और दान से दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

चंद्र गोचर 2025 उन लोगों के लिए सौगात लेकर आया है जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्क और तुला राशि के जातक यदि इस समय का सदुपयोग करें तो धनतेरस तक भाग्य का सितारा पूरे शबाब पर होगा।

इसे भी पढ़ें... Dhanteras 2025 पर घर लाएं ये पौधा, मिलेगा कुबेर-लक्ष्मी का आशीर्वाद, धन-संपत्ति बढ़ेगी