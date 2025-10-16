Dhanteras 2025 पर घर लाएं ये पौधा, मिलेगा कुबेर-लक्ष्मी का आशीर्वाद, धन-संपत्ति बढ़ेगी

धर्म डेस्क: हिंदू धर्म में कुबेर देव को धन के देवता के रूप में पूजनीय माना जाता है। साथ ही, उन्हें सभी देवों के कोषाध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इस विश्वास के आधार पर, धनतेरस (Dhanteras 2025) या उसके आस-पास कोई विशेष पौधा घर में लगाया जाए, तो इसे शुभ माना जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्रासुला पौधा क्यों महत्वपूर्ण है, इसे किन दिशाओं में रखना चाहिए, और अन्य शुभ पौधे क्या हैं।

क्रासुला धन की ओर एक वनस्पति क्रासुला (Crassula) को वास्तु एवं धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है और धन-समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसके रखरखाव की अपेक्षा सरल होती है, और इसे कम देखभाल में भी जीवित रखा जा सकता है। कई लोग इसे “मनी प्लांट” के नाम से भी जानते हैं।

सही दिशा का महत्व वास्तु शास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि क्रासुला पौधे को घर की उत्तरी दिशा में रखा जाए, क्योंकि इसे कुबेर देव की दिशा माना गया है। जब यह पौधा उत्तर दिशा में रखा जाता है, तो माना जाता है कि धन-संपत्ति का प्रवाह घर में बढ़ता है। इसके अतिरिक्त, इसको दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है — इस दिशा में रखने से जातक को उन्नति के योग बनते हैं। इस प्रकार, ये दो दिशाएँ विशेष महत्व रखती हैं। मां लक्ष्मी की भी कृपा जब क्रासुला पौधा घर में रखा जाता है, तो केवल कुबेर देव की कृपा ही नहीं मिलती, बल्कि धन की देवी—मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही, यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। इस तरह, धनतेरस के शुभ अवसर पर इस पौधे को अपने घर लाना अत्यंत लाभदायक माना जाता है।