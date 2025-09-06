Chandra Grahan 2025: कल लगेगा साल का अंतिम चंद्रगहण, जानें श्राद्ध पर क्यों नहीं होता सूतक का असर

धर्म डेस्क। इस साल का अंतिम और सबसे लंबा खग्रास चंद्रग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा की रात को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इसी दिन से पितृपक्ष के श्राद्ध कर्म भी शुरू होंगे।

विद्वानों के अनुसार चंद्रग्रहण का सूतक काल पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म पर लागू नहीं होता, इसलिए श्रद्धालु बिना किसी संकोच के अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं।

कब लगेगा चंद्रग्रहण?

सूतक की शुरुआत - 7 सितंबर, दोपहर 12:57 बजे

ग्रहण स्पर्श - रात 9:57 बजे

ग्रहण का मध्यकाल - रात 11:49 बजे

ग्रहण मोक्ष - 8 सितंबर, रात 1:27 बजे

श्राद्ध पर क्यों नहीं होता असर?

काशी के विद्वानों का कहना है कि चंद्रग्रहण का सूतक पितृ पक्ष के कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रो. विनय कुमार पांडेय (पूर्व अध्यक्ष, बीएचयू ज्योतिष विभाग) बताते हैं कि न तो ग्रहण और न ही सूतक का उल्लेख श्राद्ध कर्म में निषेध के रूप में किया गया है।