धर्म डेस्‍क। दीपावली के पहले दिन क्या खरीदें या नहीं धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन और कीमती सामान खरीदने की एक आम परंपरा है, माना जाता है कि इससे अच्छी किस्मत आती है। हालांकि, ज्योतिषियों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुर्भाग्य या पैसे की तंगी आ सकती है। यहां धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और इन सावधानियों के पीछे के पारंपरिक कारणों पर एक डिटेल्ड नज़र डाली गई है।

लोहे और स्टील की चीज़ें लोहे या स्टील से बनी चीज़ें, जिसमें फ़र्नीचर, किचन के बर्तन या औज़ार शामिल हैं, भगवान शनि (सैटर्न) से जुड़ी हैं, जिन्हें एक कठोर ग्रह माना जाता है जो मुश्किलें और रुकावटें लाता है। माना जाता है कि धनतेरस पर इन धातुओं को खरीदने से घर में चुनौतियाँ आती हैं।

बैग, जूते, वॉलेट, बेल्ट जैसे लेदर के सामान। लेदर से बनी चीज़ें, जैसे जूते, वॉलेट, बेल्ट, या बैग, कई हिंदू परंपराओं में अशुद्ध मानी जाती हैं। लेदर जानवरों की खाल से बनता है, जो धनतेरस की पवित्रता से जुड़ा नहीं है।

नुकीली चीज़ें चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड या कोई भी नुकीले औज़ार खरीदने से बचें। माना जाता है कि ये आपके घर से धन, शांति और अच्छी किस्मत को "काट" देते हैं। इसके अलावा, ज़्यादातर लोहे से बने होने के कारण, ये दो अशुभ निशानियाँ रखते हैं।

कांच के सामान और प्लास्टिक की चीज़ें कांच की चीज़ें, हालांकि अपनी खूबसूरती के लिए पॉपुलर हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से राहु से जुड़ी हैं, जो एक छाया ग्रह है और कन्फ्यूजन, वहम और नेगेटिविटी से जुड़ा है। इसी तरह, प्लास्टिक को टिकाऊ नहीं और बनावटी माना जाता है, और इसलिए इसे हमेशा रहने वाले धन का प्रतीक नहीं माना जाता है।

काले रंग की चीज़ें काला रंग अक्सर नेगेटिविटी, दुख और बुरी किस्मत से जुड़ा होता है। चाहे कपड़े हों, गाड़ी हो या घर की सजावट, धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से मना किया जाता है।

तेल और घी खाना पकाने की ज़रूरी चीज़ें होने के बावजूद, तेल और घी शनि देव से जुड़े हैं और धनतेरस पर इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है। कई लोगों का मानना ​​है कि इन चीज़ों को खरीदने से घर का आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ सकता है।

अशुद्ध या नकली धातुएँ मिलावटी या नकली धातुएँ, खासकर नकली सोना या चाँदी, खरीदने से बहुत मना किया जाता है। ऐसी खरीदारी धोखे और अशुद्धता को दिखा सकती है, जो असली खुशहाली को आकर्षित करने के इरादे के खिलाफ हो सकती है।

अगर कीमती धातुएं खरीदने की आपकी हैसियत नहीं है, तो मिट्टी के दीये, झाड़ू या धनिया के बीज खरीदने के बारे में सोचें - माना जाता है कि ये सभी अच्छी किस्मत लाते हैं।

पारंपरिक रूप से, इस दिन की गई खरीदारी से धन, किस्मत और सफलता मिलती है। हालांकि, आध्यात्मिक गुरुओं और पुरानी किताबों के अनुसार, बिना जानकारी के खरीदारी करने का उल्टा असर हो सकता है।

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