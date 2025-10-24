Chhath Puja 2025: नहीं जा सकते छठ घाट, तो घर पर ऐसे करें पूजा की तैयारी; यहां से नोट करें नियम

धर्म डेस्क। इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का महापर्व उषा अर्घ्य के साथ पूर्ण होगा। चार दिवसीय यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, छठ पूजा घाट पर की जाती है। पूरा परिवार एकत्रित होकर छठी मैया का पाठ करते हैं।

कई लोगों के लिए घाट पर पूजा करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में, व्रती पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ अपने घर पर ही छठ पूजा (Chhath Puja 2025) कर सकते हैं। लेकिन, पूजा करने से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।