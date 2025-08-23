Aaj Ka Rashifal 23 August 2025: जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन

धर्म डेस्क, इंदौर। राशिफल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आज का दिन हमारे जीवन में कैसा रहने वाला है। 23 अगस्त 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति हर राशि पर अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का आज का राशिफल।
मेष - आज का दिन सामान्य रहेगा। आप किसी नए काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। यात्रा के पूरे क्रम में सतर्क रहें ताकि आप यात्रा-संभव परेशानियों से बच सकें। स्वास्थ्य के नजरिये से आज स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है, बस आराम और पर्याप्त पानी लेना न भूलें। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कुछ आर्थिक सहायता या मदद की जरूरत पड़ सकती है, जिसके कारण किसी न किसी से मदद मांगने की स्थिति बन सकती है।
वृषभ - आज आपके मन में नई उमंग और उत्साह देखने को मिलेगा। आप कुछ नया करने का विचार बनाएंगे और इसी कारण अपने सहयोगियों से सलाह-मशवरा कर सकते हैं। आज व्यापार/व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी में नया निवेश करने का मन बन सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे
मिथुन - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप बड़ी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, यह एक सकारात्मक संकेत है। आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए नए अवसर और रास्ते खोल सकती है। साथी व्यापार या व्यवसाय में आज एक बड़ा परिवर्तन संभव है, जो आने वाले समय में लाभ के संकेत दे सकता है।
कर्क - आज का दिन बहुत शुभ और मंगलमय रहेगा। आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार रहेगा, और जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद भी जल्दी दूर होंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ के संकेत दिखेंगे, और किसी खास व्यक्ति के संपर्क से आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपको खुशी का कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है।
सिंह - आज आप शारीरिक रूप से खुद को काफी कमजोर महसूस करेंगे, जिससे किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। इस समय आपके हाथ लगा हुआ मौका आप खुद से गंवा सकते हैं। व्यापार या व्यवसाय के मामलों में आपके पार्टनर आपको बड़ा धोखा दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। वाहन चलाने में अत्यंत सावधानी बरतें
कन्या - आज का दिन वाहन चलाने में खास सावधानी रखना ज़रूरी है; अगर आप सावधान नहीं रहे, तो दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं. आज आपका मन अस्थिर रहेगा और भावनाओं में या जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके कार्यक्षेत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. बड़े वित्तीय निर्णय, जैसे किसी को बड़ी धनराशि उधार देना, आज आपके लिए उचित नहीं होगा और इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं. घर में जीवनसाथी-बच्चों के साथ मतभेद होने की भी संभावना है, इसलिए शांत और विचारपूर्ण रहने की कोशिश करें.
तुला - आज आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा और किसी की अच्छी बात भी आज आपको बुरी लग सकती है. आप आज अपने लिए कुछ नए विवाद खड़े कर सकते हैं. यदि विवादों से बचना है, तो अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें. व्यापार-व्यवसाय में बड़े लेनदेन से दूर रहें और परिवार, बच्चों, साथी और पैतृक संपत्ति से जुड़े मतभेदों से भी बचना उचित होगा
वृश्चिक - आज अगर आप किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए सही रहेगा। लेकिन किसी अजनबी पर पूरा भरोसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है। व्यापार-व्यवसाय में अगर कोई भी बड़ी डील करें, तो कागजी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, तभी निर्णय लें।
धनु - आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित और ऊर्जावान रहेगा. इस यात्रा के दौरान आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा और आप अपने जीवन के प्रति स्पष्ट सोच पाएंगे. आज आप अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिसे लिए आपके परिवार के सदस्य भी आपका साथ देंगे. व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्रों में इस समय लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
मकर - आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है। प्रातःकाल से ही शुभ समाचार मिल सकता है और लंबे समय से रुके हुए किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना है। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज सफलता प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे सकती है। आज दिन भर जातक का आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा और मन में उत्साह बना रहेगा। वहीं संध्या के समय मौसमी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ सकता है
कुंभ - आज आप किसी नए कार्य के क्रम में बाहर निकल सकते हैं। जिन कामों के लिए आप जा रहे हैं, उनमें थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, पर आपका उद्देश्य स्पष्ट और दृढ़ बने रहने पर सफलता आपकी जीत होगी। आज पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि वही आपकी प्रगति में रोड़े बन सकता है। परिवार में शुभ अवसरों के योग बन सकते हैं
मीन - आज का दिन आपके लिए खास होगा क्योंकि आप पुराने बड़े विवाद को समाधान के करीब लाने में सफल होंगे। इसी दिन आप अपने जीवन के लिए एक बड़ी निधि या धनराशि एकत्र कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य अधिक सुरक्षित और आशाजनक लगेगा। व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में आज किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें; वित्तीय निपटान में सावधानी बरतना उचित रहेगा। घर-परिवार में आपसी समन्वय का अभाव दिखाई दे सकता है, जिससे कुछ मतभेद और तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
