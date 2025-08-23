Aaj Ka Rashifal 23 August 2025: जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन

धर्म डेस्क, इंदौर। राशिफल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आज का दिन हमारे जीवन में कैसा रहने वाला है। 23 अगस्त 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति हर राशि पर अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का आज का राशिफल।

मेष - आज का दिन सामान्य रहेगा। आप किसी नए काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। यात्रा के पूरे क्रम में सतर्क रहें ताकि आप यात्रा-संभव परेशानियों से बच सकें। स्वास्थ्य के नजरिये से आज स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है, बस आराम और पर्याप्त पानी लेना न भूलें। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कुछ आर्थिक सहायता या मदद की जरूरत पड़ सकती है, जिसके कारण किसी न किसी से मदद मांगने की स्थिति बन सकती है।

वृषभ - आज आपके मन में नई उमंग और उत्साह देखने को मिलेगा। आप कुछ नया करने का विचार बनाएंगे और इसी कारण अपने सहयोगियों से सलाह-मशवरा कर सकते हैं। आज व्यापार/व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी में नया निवेश करने का मन बन सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे मिथुन - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप बड़ी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, यह एक सकारात्मक संकेत है। आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए नए अवसर और रास्ते खोल सकती है। साथी व्यापार या व्यवसाय में आज एक बड़ा परिवर्तन संभव है, जो आने वाले समय में लाभ के संकेत दे सकता है।

कर्क - आज का दिन बहुत शुभ और मंगलमय रहेगा। आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार रहेगा, और जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद भी जल्दी दूर होंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ के संकेत दिखेंगे, और किसी खास व्यक्ति के संपर्क से आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपको खुशी का कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है। सिंह - आज आप शारीरिक रूप से खुद को काफी कमजोर महसूस करेंगे, जिससे किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। इस समय आपके हाथ लगा हुआ मौका आप खुद से गंवा सकते हैं। व्यापार या व्यवसाय के मामलों में आपके पार्टनर आपको बड़ा धोखा दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। वाहन चलाने में अत्यंत सावधानी बरतें कन्या - आज का दिन वाहन चलाने में खास सावधानी रखना ज़रूरी है; अगर आप सावधान नहीं रहे, तो दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं. आज आपका मन अस्थिर रहेगा और भावनाओं में या जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके कार्यक्षेत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. बड़े वित्तीय निर्णय, जैसे किसी को बड़ी धनराशि उधार देना, आज आपके लिए उचित नहीं होगा और इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं. घर में जीवनसाथी-बच्चों के साथ मतभेद होने की भी संभावना है, इसलिए शांत और विचारपूर्ण रहने की कोशिश करें. तुला - आज आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा और किसी की अच्छी बात भी आज आपको बुरी लग सकती है. आप आज अपने लिए कुछ नए विवाद खड़े कर सकते हैं. यदि विवादों से बचना है, तो अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें. व्यापार-व्यवसाय में बड़े लेनदेन से दूर रहें और परिवार, बच्चों, साथी और पैतृक संपत्ति से जुड़े मतभेदों से भी बचना उचित होगा