शिव वास योग में शनिवार को मनाई जाएगी शनिचरी अमावस्या, शनिदेव का सरसों के तेल से होगा अभिषेक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने की कामना के साथ शनिचरी अमावस्या शनिवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि इस बार की शनि अमावस्या काफी खास है क्योंकि कई शुभ योग भी बनने जा रहे हैं। ऐसे में आप पितृ दोष शांति के उपाय कर सकते हैं। इससे आपके पितृ दोष दूर होंगे और घर में सुख-समृद्धि आएगी। शनिचरी अमावस्या पर नगर के प्रमुख शनिदेव के मंदिरों पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों की विशेष व्यवस्था की गई है। शनि की साढ़े साती और ढैय्या से पीड़ित जातक भगवान शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक कर दान कर जीवन में अनुकूल फल की कामना करेंगे।

बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुरैना जिले में स्थित ऐंती भी भगवान शनिदेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। भाद्रपद शनिचरी अमावस्या मुहूर्त इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त की सुबह लगभग 11 बजकर 55 मिनट से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 अगस्त की सुबह लगभग 11 बजकर 35 मिनट पर हो जाएगा। ऐसे में 23 अगस्त को ही अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने के चलते इसे शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं।

फलदायी शिव वास योग में मनेगी अमावस्या इस दिन शिव-शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। देवाधिदेव महादेव शनिदेव के गुरु माने जाते हैं। शनिचरी अमावस्या पर शिव योग का भी संयोग बन रहा है। शिव योग देर रात 12 बजकर 54 मिनट तक है। इससे पहले परिघ योग का संयोग बन रहा है। परिघ योग का समापन दोपहर एक बजकर 20 मिनट तक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाएगी। माघ नक्षत्र योग भी बन रहा ज्योतिषियों की मानें तो शनिचरी अमावस्या पर माघ नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस योग में गंगा स्नान करने से महापुण्य फल मिलता है। इस योग का संयोग देर रात 12 बजकर 54 मिनट तक है। मघा नक्षत्र को स्नान-ध्यान, पूजा, जप-तप एवं दान-पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है।