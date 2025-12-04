मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शनि देव इन 3 राशियों पर हमेशा रहते हैं मेहरबान, जीवन में नहीं होने देते किसी चीज की कमी

    Shani Dev: शनि देव ईमानदार और मेहनती लोगों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान शनि देव की कृपा कुछ राशियों पर विशेष रूप से होती है। आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं, जो शनि देव को बेहद प्रिय हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 04:22:57 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 04:22:57 PM (IST)
    शनि देव इन 3 राशियों पर हमेशा रहते हैं मेहरबान, जीवन में नहीं होने देते किसी चीज की कमी
    Shani Dev Favourite Zodiac: शनि देव की प्रिय राशियां।

    HighLights

    1. शनि देव इन 3 राशियों पर हमेशा रहते हैं मेहरबान।
    2. जीवन में नहीं होने देते किसी चीज की कमी।
    3. शनि देव उन्हीं लोगों से रुष्ट होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं।

    धर्म डेस्क। न्याय के देवता शनि देव को उग्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। लेकिन शनि देव ईमानदार और मेहनती लोगों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। शनि देव उन्हीं लोगों से रुष्ट होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं।

    naidunia_image

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान शनि देव की कृपा कुछ राशियों पर विशेष रूप से होती है। आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं, जो शनि देव को बेहद प्रिय हैं।

    शनि देव की प्रिय राशियां (Shani Dev Favourite Zodiac)

    मकर राशि (Capricorn)

    मकर राशि के जातकों का स्वभाव से मेहनती होता है और इस राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। ऐसे में इन पर शनि देव की साढ़ेसाती या ढैय्या का असर कम होता है। शनि देव की कृपा से इस राशि के लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।


    कुंभ राशि (Aquarius)

    कुंभ राशि के जातकों की रुचि सामाजिक कामों में ज्यादा होती है, जिससे उन्हें शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। इसकी वजह से इस राशि के लोगों को सामाज में मान-सम्मान मिलता है।

    तुला राशि (Libra)

    तुला राशि के जातकों पर भी शनि देव की विशेष कृपा होती है। न्याय के देवता शनि देव को यह राशि (Most Lucky Signs Saturn) बेहद प्रिय है। कहते हैं कि तुला राशि वालों पर शनि की कृपा से धन, वैभव और भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं होती है।

    भगवान शनि (Shani Dev Blessing Signs) की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.