शनि देव इन 3 राशियों पर हमेशा रहते हैं मेहरबान, जीवन में नहीं होने देते किसी चीज की कमी

धर्म डेस्क। न्याय के देवता शनि देव को उग्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। लेकिन शनि देव ईमानदार और मेहनती लोगों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। शनि देव उन्हीं लोगों से रुष्ट होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान शनि देव की कृपा कुछ राशियों पर विशेष रूप से होती है। आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं, जो शनि देव को बेहद प्रिय हैं। शनि देव की प्रिय राशियां (Shani Dev Favourite Zodiac) मकर राशि (Capricorn) मकर राशि के जातकों का स्वभाव से मेहनती होता है और इस राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। ऐसे में इन पर शनि देव की साढ़ेसाती या ढैय्या का असर कम होता है। शनि देव की कृपा से इस राशि के लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।