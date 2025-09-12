Kitchen Vastu Tips: गलती से भी किचन में न रखें ये चीजें, देखते ही देखते हो जाएंगे कंगाल

धर्म डेस्क। रसोई घर यानी किचन में वास्तु नियमों का पालन जरूरी है। धार्मिक मान्यता है कि किचन में मां अन्नपूर्णा निवास करती हैं। इसके लिए किचन को साफ एवं शुद्ध रखें। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। मां के प्रसन्न रहने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में किचन के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वहीं, लापरवाही बरतने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। वास्तु जानकारों की मानें तो किचन में कई चीजों को नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों को किचन में रखने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं...

हटाएं ऐसी चीजें वास्तु शास्त्र में माना गया है कि आपको अपने रसोई घर में खराब हो चुके उपकरण या फिर बेकार पड़े सामान को भी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में या तो इन उपकरणों को ठीक करवा लेना चाहिए या फिर घर से बाहर कर देना चाहिए।

तुरंत बाहर करें ऐसे बर्तन किचन में कभी भी टूटे-फूटे या चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि टूटे-फूटे बर्तनों में खाना खाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे में आपको इस तरह के बर्तनों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। न रखें ये चीजें वास्तु शास्त्र के अनुसार, आपको अपनी रसोई में कभी भी शीशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इसी के साथ किचन में झाड़ू या किचन में इस्तेमाल होने वाले गंदे कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। इससे भी आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। झाड़ू को हमेशा इस तरह रखें कि किसी की नजर उसपर न पड़े। वहीं रसोई में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को साफ रखें।