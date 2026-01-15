गुरुवार को भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना चली जाएगी घर की सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दिन विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए।

मान्यता है कि इन नियमों की अनदेखी करने से भाग्य रूठ सकता है। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन क्या करें और किन कामों से दूरी बनाना बेहतर होता है। गुरुवार के दिन भूलकर भी न करें ये काम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार के दिन दाढ़ी बनाना, नाखून काटना या बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन और आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। कुछ मान्यताओं में गुरुवार को साबुन के इस्तेमाल से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। वहीं, इस दिन केले का सेवन करना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे घर की सुख-शांति प्रभावित हो सकती है।