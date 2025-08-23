Dream Astrology: ऐसे सपने आयें तो समझ लीजिये जल्द ही घर में बजने वाली है शहनाई, जानें इन सपनों का मतलब

धर्म डेस्क। सपनों का वास्तविक जीवन से गहरा नाता होता है। इनमें कुछ सपने बेहद प्यारे और दिल को छूने वाले होते हैं, तो कुछ सपने बेहद डरावने होते हैं। जिसे देख लोग सहम जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा या गलत होने वाला है। वहीं, कई सपने शीघ्र विवाह के संकेत होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इन सपनों का मतलब होता है कि जल्द आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। अगर आपको भी सपने में ये चीजें दिखती हैं, तो समझ लें कि जल्द आपकी शादी होने वाली है। आइए, इन सपनों के बारे में जानते हैं-

सपने में ज्वैलरी पहनना अगर आप सपने में खुद को कंगन, चूड़ी या फिर सोने के आभूषण पहने हुए देखते हैं, तो स्वप्न शास्त्र में इसका अर्थ माना गया है कि आप जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। इसके साथ ही सपने में पार्टनर के साथ मेला घूमना या इंद्रधनुष देखना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द शहनाई बजने वाली है।