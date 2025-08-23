Ganesh Chaturthi 2025: घर में लाते समय बप्पा की सूंड का रखें खास ध्यान, तभी मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

डिजिटल डेस्क। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) का पर्व इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल भक्त अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर में लाते समय उनकी सूंड किस दिशा में होनी चाहिए इसका विशेष महत्व होता है?

वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यता के अनुसार, अगर सूंड की दिशा सही चुनी जाए, तो घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

गणेश जी की सूंड की दिशा का महत्व

1. सूंड बाईं ओर (Left Trunk Ganesh Murti) – इसे वामवर्ती गणेश कहा जाता है। घर में सुख-शांति, खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए यह सबसे शुभ मानी जाती है।

2. सूंड दाईं ओर (Right Trunk Ganesh Murti) – इसे दक्षिणवर्ती गणेश कहा जाता है। यह अत्यंत जाग्रत और पूजनीय रूप है। इनकी पूजा विशेष नियम और विधि से करनी पड़ती है। माना जाता है कि अगर इन्हें सही ढंग से न पूजा जाए, तो अशुभ फल भी मिल सकता है।