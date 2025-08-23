मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ganesh Chaturthi 2025: घर में लाते समय बप्पा की सूंड का रखें खास ध्यान, तभी मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

    गणेश जी की मूर्ति घर में लाते समय उनकी सूंड की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर सूंड की दिशा सही चुनी जाए, तो घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 05:42:23 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 05:47:39 PM (IST)
    Ganesh Chaturthi 2025: घर में लाते समय बप्पा की सूंड का रखें खास ध्यान, तभी मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
    गणेश जी की सूंड की दिशा का महत्व

    HighLights

    1. गणेश जी की सूंड की दिशा का महत्व।
    2. प्रतिदिन नियमपूर्वक पूजा-अर्चना करें।
    3. गणपति की मूर्ति इस अवस्था में उत्तम।

    डिजिटल डेस्क। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) का पर्व इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल भक्त अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं।

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर में लाते समय उनकी सूंड किस दिशा में होनी चाहिए इसका विशेष महत्व होता है?

    वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यता के अनुसार, अगर सूंड की दिशा सही चुनी जाए, तो घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

    गणेश जी की सूंड की दिशा का महत्व

    1. सूंड बाईं ओर (Left Trunk Ganesh Murti) – इसे वामवर्ती गणेश कहा जाता है। घर में सुख-शांति, खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए यह सबसे शुभ मानी जाती है।

    2. सूंड दाईं ओर (Right Trunk Ganesh Murti) – इसे दक्षिणवर्ती गणेश कहा जाता है। यह अत्यंत जाग्रत और पूजनीय रूप है। इनकी पूजा विशेष नियम और विधि से करनी पड़ती है। माना जाता है कि अगर इन्हें सही ढंग से न पूजा जाए, तो अशुभ फल भी मिल सकता है।

    3. मध्य में सूंड (Straight Trunk Ganesh Murti) – इस स्वरूप को संतुलन और साधना का प्रतीक माना जाता है। यह ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है।

    घर में किस गणपति को लाएं?

    • घर में सुख-समृद्धि और परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए बाईं ओर सूंड वाले गणपति को लाना सबसे शुभ माना जाता है।

    • ऑफिस या बिज़नेस प्लेस पर भी वामवर्ती गणेश जी की स्थापना करना लाभदायी रहता है।

    • दक्षिणवर्ती गणेश जी केवल उन्हीं लोग लाएं, जो प्रतिदिन नियमपूर्वक पूजा-अर्चना कर सकते हों।

    यह भी पढ़ें- Sunderkand Path: सुंदरकांड पाठ शुरू करने से पहले इन नियमों का करें पालन, तभी मिलेगा पूरा लाभ

    जरूरी बातें

    • गणपति की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में हो तो उत्तम है, क्योंकि यह स्थिरता और शांति का प्रतीक है।

    • गणेश जी के साथ मोदक और मूषक की प्रतिमा रखना भी शुभ माना जाता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.