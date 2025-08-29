मेरी खबरें
    Dream Astrology: पितृ पक्ष में अगर आपको भी दिख रहे हैं ऐसे सपने अच्छे दिन आने वाले हैं!

    पितृ पक्ष के दौरान देखे जाने वाले कुछ सपने शुभ संकेत माने जाते हैं। पाताल लोक, पीपल का पेड़ या गौ माता को सपने में देखना जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य के आने का प्रतीक है। ये सपने बताते हैं कि पितरों की कृपा से जल्द आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 12:30:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 12:30:19 AM (IST)
    HighLights

    1. पाताल लोक का सपना धन और यश-कीर्ति की वृद्धि का प्रतीक है।
    2. पीपल का पेड़ सपने में दिखना जीवन की परेशानियों के अंत का संकेत देता है।
    3. गौ माता का सपना पितरों और देवताओं की विशेष कृपा को दर्शाता है।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष मनाया जाता है। इस अवधि में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इन कर्मकांडों से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन को सुख-समृद्धि से भरते हैं।

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान देखे जाने वाले कुछ सपने अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ये सपने संकेत देते हैं कि आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं और किस्मत जल्द ही करवट लेने वाली है। आइए जानें ऐसे विशेष सपनों का महत्व-

    सपने में पाताल लोक देखना

    कई लोग सपने में पाताल देखकर डर जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह बहुत शुभ माना जाता है। पाताल लोक देखने का अर्थ है कि आपके जीवन में मान-सम्मान और यश-कीर्ति की वृद्धि होगी। साथ ही धन-सम्पत्ति और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर, यह सपना जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है।

    सपने में पीपल का पेड़ देखना

    शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। इसलिए पितृ पक्ष में यदि आप सपने में पीपल का पेड़ देखते हैं, तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की परेशानियां जल्द खत्म होंगी और अच्छे दिन शुरू होंगे। ध्यान रखें, ऐसे सपनों को छोटे लोगों के साथ साझा न करें।

    सपने में गौ माता देखना

    गरुड़ पुराण के अनुसार गौदान करने से आत्मा को मृत्यु उपरांत वैतरणी नदी पार करने में सहायता मिलती है। यदि आप सपने में गाय को देखते हैं या उसकी पूंछ पकड़ते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आप पर देवताओं और पितरों की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस प्रकार पितृ पक्ष में ऐसे सपने शुभ भविष्य और सौभाग्य की ओर संकेत करते हैं। इन्हें पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है।

