Dream Astrology: पितृ पक्ष में अगर आपको भी दिख रहे हैं ऐसे सपने अच्छे दिन आने वाले हैं!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष मनाया जाता है। इस अवधि में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इन कर्मकांडों से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन को सुख-समृद्धि से भरते हैं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान देखे जाने वाले कुछ सपने अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ये सपने संकेत देते हैं कि आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं और किस्मत जल्द ही करवट लेने वाली है। आइए जानें ऐसे विशेष सपनों का महत्व-