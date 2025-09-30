Dussehra 2025: मंदसौर से बिसरख तक, यहां दशहरे पर नहीं होता रावण दहन, जानिए इसके पीछे की रोचक वजह

धर्म डेस्क: दशहरा या विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह दिन भगवान श्रीराम द्वारा रावण का वध कर लंका विजय प्राप्त करने की स्मृति में मनाया जाता है। परंपरानुसार इस दिन देशभर में रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले जलाए जाते हैं। मगर, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां रावण दहन की परंपरा नहीं है।

मंदसौर: रावण को दामाद मानते हैं लोग मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले का नाम आते ही सबसे पहले रावण की अलग छवि सामने आती है। इसका कारण है कि मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। स्थानीय लोग रावण को दामाद का दर्जा देते हैं। यही वजह है कि दशहरे के दिन यहां रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसका पूजन किया जाता है।