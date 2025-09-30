Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन में भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, कन्याओं को ये उपहार देकर पाएं माता रानी का आशीर्वाद

धर्म डेस्क: शारदीय नवरात्र 2025 (Shardiya Navratri) का पावन पर्व 30 सितंबर (अष्टमी) और 1 अक्टूबर (नवमी) को कन्या पूजन (Kanya Pujan Gift) के साथ विशेष महत्व रखता है। परंपरा के अनुसार, इन तिथियों पर कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार देकर विदा किया जाता है। सही वस्तुएं उपहार में देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और साधक को आशीर्वाद देती हैं। वहीं, कुछ वस्तुएं भूलकर भी नहीं देनी चाहिएं। आइए जानते हैं कन्या पूजन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम।

कन्या पूजन का महत्व हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की उपासना के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार देकर विदा किया जाता है। मान्यता है कि कन्याएं देवी शक्ति का स्वरूप हैं और उनकी पूजा करने से साधक को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।