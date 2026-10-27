First Karwa Chauth: अगर पहली बार रख रही हैं करवाचौथ का व्रत तो न करें ये गलती

धर्म डेस्‍क। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रता व्रत से हुई थी। पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए साल भर में कई व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक करवा चौथ व्रत भी है। करवाचौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है।

इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत रात में चांद की पूजा करके ही पूरा होता है। शादी के बाद पहला करवा चौथ बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं कि नई शादीशुदा औरतों को करवा चौथ के व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलती से भी नहीं करनी चाहिए।