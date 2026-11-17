धर्म डेस्क। इस साल का एक और महत्वपूर्ण गोचर हो चुका है। एक महीने तक कमज़ोर रहने के बाद सूर्य आखिरकार तुला राशि से निकल गए। गत 16 नवंबर 2026 को शाम करीब 7:43 PM IST पर वृश्चिक राशि में आ गए हैं जो वृश्चिक संक्रांति का प्रतीक है। सूर्य अब यहां 16 दिसंबर को सुबह 10:25 AM तक रहेंगे। जो लोग अक्टूबर के बीच से काम पर नज़रअंदाज़ महसूस कर रहे थे या कम कॉन्फिडेंस से परेशान थे, उनके लिए यह बदलाव साफ़ राहत लेकर आया है।
वृश्चिक राशि पर मंगल का राज है, जो सूरज का करीबी दोस्त है, इसलिए ग्रहों का राजा आरामदायक स्थिति में आ गया है। लेकिन इस साल एक और खास बात है। मंगल सिंह राशि में है, जो सूरज की अपनी राशि है। सूरज के वृश्चिक राशि में और मंगल के सिंह राशि में होने से, दोनों ग्रह राशि बदल लेते हैं। यह परिवर्तन योग ट्रांज़िट के पूरे महीने चलता है।
इस तरह की अदला-बदली से दोनों ग्रह ऐसे काम करते हैं जैसे वे अपनी-अपनी राशि में हों। सूरज को अधिकार और इच्छाशक्ति मिलती है, और मंगल को जोश और हिम्मत मिलती है। यह मेल लीडरशिप, सरकारी काम, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफ़ेंस, मेडिसिन और किसी भी ऐसी भूमिका में मदद करता है जिसमें बड़े कदम उठाने की ज़रूरत हो। 2 दिसंबर से, बुध वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएगा, जो महीने के दूसरे हिस्से में फैसले लेने की क्षमता और बातचीत को तेज करेगा।
सूर्य आपके करियर के दसवें घर पर राज करता है और अब आपकी ही राशि में चला जाएगा। अथॉरिटी के लिए कुछ ही जगहें बेहतर होती हैं। सीनियर लोग आपके काम पर ध्यान देंगे, और लीडरशिप रोल या ऑफिशियल पहचान मिल सकती है। धीमी गिरावट के बाद कॉन्फिडेंस वापस आएगा। परिवार के साथ ईगो पर काबू रखें, क्योंकि लग्न में मजबूत सूर्य आपको तब भी कमांडिंग बना सकता है जब आपका इरादा अच्छा हो।
सूर्य आपके दसवें घर से गुजरेगा, जहां उसे दिशात्मक ताकत मिलेगी। यह सबसे मजबूत पोजीशन में से एक है जो वह रख सकता है। प्रमोशन, अवॉर्ड या पब्लिक रोल मिलने की संभावना है। सरकारी अप्रूवल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। चूंकि सूर्य आपके सातवें घर पर भी राज करता है, इसलिए जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर आपकी सफलता में सीधे तौर पर योगदान दे सकता है।
आपका रूलिंग प्लैनेट चौथे घर, यानी केंद्र में प्रवेश करता है, जबकि मंगल आपकी राशि में बृहस्पति के साथ बैठा है। यह बदलाव आपकी पर्सनल महत्वाकांक्षा को घर और प्रॉपर्टी के मामलों से जोड़ता है। ज़मीन खरीदना, घर को रेनोवेट करना या गाड़ी का लोन लेना आसान हो जाता है। परिवार में इज़्ज़त बढ़ेगी, और माता-पिता किसी ज़रूरी फ़ैसले में आपका साथ दे सकते हैं। गुस्से वाले पलों में शांत रहें, क्योंकि आपकी राशि में मंगल अभी भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है।
सूर्य आपके छठे घर में आ रहा है, जो कॉम्पिटिशन, कर्ज़ और सर्विस का एरिया है। वैदिक ज्योतिष में, यहाँ मौजूद एक बुरा ग्रह व्यक्ति को दुश्मनों को हराने में मदद करता है। कॉम्पिटिटिव या सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कैंडिडेट अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। कोर्ट के पेंडिंग केस आपके पक्ष में जा सकते हैं। सूर्य के मज़बूत होने से सेहत भी बेहतर होगी, बशर्ते रूटीन रेगुलर रहें।
इस महीने लाभ का ग्यारहवाँ घर सूर्य का स्वागत करेगा। पुरानी कोशिशों से इनकम आने लगेगी, और असरदार लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। कोई सीनियर अधिकारी या कोई अच्छा दोस्त कोई ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जो बंद लग रहा था। यह समय फंडरेज़िंग, नेटवर्किंग इवेंट्स और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अच्छा है।' विरासत या इंश्योरेंस से जुड़े पुराने पैसे के मामले भी सुलझ सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके आठवें घर पर राज कर रहा है।
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मेष, धनु और मीन राशि वालों को इस महीने सेहत का ध्यान रखना चाहिए और पिता या सीनियर लोगों से बहस करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को, जिनके सातवें घर में सूर्य है, पार्टनरशिप को धैर्य से संभालना चाहिए। कर्क, कन्या और तुला राशि के लिए यह महीना काफी हद तक पॉजिटिव रहेगा, हालांकि कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी।