धर्म डेस्‍क। इस साल का एक और महत्‍वपूर्ण गोचर हो चुका है। एक महीने तक कमज़ोर रहने के बाद सूर्य आखिरकार तुला राशि से निकल गए। गत 16 नवंबर 2026 को शाम करीब 7:43 PM IST पर वृश्चिक राशि में आ गए हैं जो वृश्चिक संक्रांति का प्रतीक है। सूर्य अब यहां 16 दिसंबर को सुबह 10:25 AM तक रहेंगे। जो लोग अक्टूबर के बीच से काम पर नज़रअंदाज़ महसूस कर रहे थे या कम कॉन्फिडेंस से परेशान थे, उनके लिए यह बदलाव साफ़ राहत लेकर आया है।

क्‍यों है यह गोचर महत्‍वपूर्ण वृश्चिक राशि पर मंगल का राज है, जो सूरज का करीबी दोस्त है, इसलिए ग्रहों का राजा आरामदायक स्थिति में आ गया है। लेकिन इस साल एक और खास बात है। मंगल सिंह राशि में है, जो सूरज की अपनी राशि है। सूरज के वृश्चिक राशि में और मंगल के सिंह राशि में होने से, दोनों ग्रह राशि बदल लेते हैं। यह परिवर्तन योग ट्रांज़िट के पूरे महीने चलता है।

2 दिसंबर से बुधादित्य योग इस तरह की अदला-बदली से दोनों ग्रह ऐसे काम करते हैं जैसे वे अपनी-अपनी राशि में हों। सूरज को अधिकार और इच्छाशक्ति मिलती है, और मंगल को जोश और हिम्मत मिलती है। यह मेल लीडरशिप, सरकारी काम, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफ़ेंस, मेडिसिन और किसी भी ऐसी भूमिका में मदद करता है जिसमें बड़े कदम उठाने की ज़रूरत हो। 2 दिसंबर से, बुध वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएगा, जो महीने के दूसरे हिस्से में फैसले लेने की क्षमता और बातचीत को तेज करेगा। किस राशि पर क्‍या होगा असर वृश्चिक सूर्य आपके करियर के दसवें घर पर राज करता है और अब आपकी ही राशि में चला जाएगा। अथॉरिटी के लिए कुछ ही जगहें बेहतर होती हैं। सीनियर लोग आपके काम पर ध्यान देंगे, और लीडरशिप रोल या ऑफिशियल पहचान मिल सकती है। धीमी गिरावट के बाद कॉन्फिडेंस वापस आएगा। परिवार के साथ ईगो पर काबू रखें, क्योंकि लग्न में मजबूत सूर्य आपको तब भी कमांडिंग बना सकता है जब आपका इरादा अच्छा हो।