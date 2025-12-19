गरुड़ पुराण की चेतावनी... पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों को यमलोक में मिलती है ये सजा

धर्म डेस्क। हिंदू शास्त्रों में पत्नी को ‘अर्धांगिनी’ कहा गया है अर्थात जीवन और धर्म में पति की समान सहभागी। इसके बावजूद समाज में कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, जहां पुरुष अपनी ताकत और अधिकार के अहंकार में पत्नी के साथ अन्याय, अपमान या क्रूर व्यवहार करते हैं। गरुड़ पुराण ऐसे आचरण को घोर पाप मानता है और बताता है कि इसका दंड केवल इस लोक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

यमलोक में कठोर सजा का विधान गरुड़ पुराण के अनुसार, जो पति बिना कारण अपनी पत्नी को मानसिक या शारीरिक कष्ट देता है, उसे यमलोक में ‘कुम्भीपाक’ नामक नरक में दंडित किया जाता है। यहां पापियों को खौलते तेल के कड़ाहों में डालने जैसी भयावह यातनाएं दी जाती हैं। यह दंड उन लोगों के लिए बताया गया है जो पत्नी की मर्यादा की रक्षा करने के बजाय उसका तिरस्कार करते हैं।