पूरी लंका जल गई, लेकिन रावण का महल क्यों नहीं? ये हैं वो 4 कारण जिन्होंने महल को जलने से बचाया

धर्म डेस्क। रामायण की कथा में हनुमान जी द्वारा लंका दहन अधर्म पर धर्म की जीत और रावण के अहंकार के अंत का शंखनाद माना जाता है। जब रावण ने माता सीता का संदेश लेकर आए हनुमान जी का अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी, तब बजरंगबली ने अपनी शक्ति से स्वर्ण नगरी लंका को भस्म कर दिया। परंतु, एक जिज्ञासा सदैव बनी रहती है कि पूरी लंका जलाने वाले पवनपुत्र ने रावण के मुख्य राजमहल को क्यों छोड़ दिया?

विभिन्न रामायण प्रसंगों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसके पीछे हनुमान जी की गहरी कूटनीति और कुछ आध्यात्मिक कारण छिपे थे: 1. भक्त विभीषण के प्रति सम्मान लंका दहन के दौरान हनुमान जी ने देखा कि विभीषण का भवन राक्षसी नगरी में भी भक्ति का केंद्र था। वहां न केवल 'हरि' नाम का जाप हो रहा था, बल्कि भवन पर शंख, चक्र और गदा के पवित्र चिह्न भी अंकित थे। हनुमान जी जानते थे कि विभीषण प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। भक्त के घर को सुरक्षित रखना भगवान के दूत का धर्म था। चूंकि विभीषण का आवास राजमहल परिसर के अत्यंत समीप था, इसलिए उस क्षेत्र को अग्नि से सुरक्षित रखा गया।