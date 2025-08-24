Ganesh Chaturthi 2025: गणेश जी को सपने में देखने का क्या है अर्थ, जानिए क्या कहता है स्वप्न शास्त्र
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी 2025 पर यदि सपने में गणेश जी के दर्शन हों, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे सपनों से मनोकामनाएं पूरी होने, धन की प्राप्ति और गणपति बप्पा की कृपा मिलने के संकेत मिलते हैं। हालांकि, विसर्जन का सपना अशुभ माना जाता है।
Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 03:27:57 PM (IST)
Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 03:48:37 PM (IST)
सपने में भगवान गणेश के दर्शन होने के संकेत
HighLights
- गणेश चतुर्थी का पर्व इस वर्ष 27 अगस्त को मनाया जाएगा।
- स्वप्न शास्त्र के अनुसार गणेश जी को सपने में देखने के संकेत।
- गणपति विसर्जन का सपना नहीं माना जाता है शुभ।
डिजिटल डेस्क: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) का पर्व इस बार 27 अगस्त को मनाया जाएगा। महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी दुख-दर्द और बाधाएं दूर होती हैं।
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि गणेश उत्सव के दौरान सपने में भगवान गणेश के दर्शन हों, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे सपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है।
- मनोकामनाएं होंगी पूरी – यदि सपने में गणेश जी दिखाई दें, तो इसका अर्थ है कि आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।
- धन लाभ के संकेत – अगर सपने में गणपति बप्पा को मूषक पर विराजमान देखा जाए, तो यह धन प्राप्ति और खुशखबरी का संकेत है।
- कृपा का प्रतीक – यदि आपने सपने में गणेश जी की पूजा करते हुए स्वयं को देखा है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन से सभी संकट दूर होंगे और बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
- अशुभ संकेत – लेकिन अगर सपने में गणेश जी का विसर्जन दिखाई दे, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। यह संकेत देता है कि जीवन में आर्थिक तंगी या किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।