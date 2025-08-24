Pitru Paksha Upay: पूर्वजों की कृपा पाने के लिए घर से हटाएं ये 5 नकारात्मक वस्तुएं, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद
Pitru Paksha 2025 Upay: पितृ पक्ष 2025 में पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए घर को स्वच्छ और पवित्र रखना बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, टूटी हुई वस्तुएं, सूखे पौधे, जंग लगे औजार और खराब घड़ियां घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। इन्हें पितृ पक्ष से पहले घर से निकालना शुभ माना जाता है।
Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 02:50:52 PM (IST)
Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 02:52:07 PM (IST)
पितृ पक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए घर को स्वच्छ और पवित्र रखना बेहद जरूरी
- पितृ पक्ष में भूलकर भी न रखें घर में ये चीजें।
- पाएं पूर्वजों का आशीर्वाद और जीवन में शांति।
- घर को स्वच्छ और पवित्र रखना बेहद आवश्यक।
डिजिटल डेस्क: पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2025) हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा को शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने का खास समय माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितर अपने वंशजों के घर आते हैं और वहीं निवास करते हैं। ऐसे में घर को स्वच्छ और पवित्र रखना बेहद आवश्यक है। साथ ही कुछ नकारात्मक वस्तुएं घर से हटाना जरूरी है, अन्यथा पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं पितृ पक्ष से पहले किन वस्तुओं को घर से निकालना चाहिए।
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन काल में घर से नकारात्मक वस्तुओं को निकाल देना चाहिए। सबसे पहले घर में रखे टूटे-फूटे बर्तन हटा दें। इनका इस्तेमाल अशुभ माना जाता है और यह आर्थिक तंगी ला सकते हैं।
- इसी तरह, देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटी तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। इन्हें पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देना चाहिए।
- खराब या बंद पड़ी घड़ियां जीवन की प्रगति में बाधा डालती हैं। पितृ पक्ष से पहले इन्हें ठीक करवा लें या घर से बाहर कर दें।
- घर में रखे सूखे और मुरझाए पौधे भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें तुरंत हटा दें और हरे-भरे पौधे लगाएं।
- साथ ही घर में रखे जंग लगे औजार और टूटे फर्नीचर भी पितृ पक्ष के दौरान शुभ नहीं माने जाते। इन्हें बेच दें या घर से बाहर कर दें।
- इन उपायों को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
