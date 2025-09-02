Ganesh Mahotsav 2025: क्यों कहा जाता है गणपति को एकदंत? जानिए महाभारत और परशुराम से जुड़ी रोचक कथाएं

धर्म डेस्क: गणेश महोत्सव 2025 की शुरुआत 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी से हुई और यह 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) पर समाप्त होगा। इस दौरान भक्तगण विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें अनेक नामों से संबोधित करते हैं। इन नामों में एक विशेष नाम है – एकदंत’, जिसके पीछे कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं।
इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि गणपति का 'एकदंत' स्वरूप केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि उनके साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। यही कारण है कि गणेश महोत्सव के दौरान भक्त उन्हें 'एकदंत' कहकर श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजते हैं।
यह भी पढ़ें- Parivartini Ekadashi 2025: परिवर्तिनी एकादशी पर इस पाठ से दूर होंगे जीवन के संकट, बरसेगी श्रीहरि की कृपा
अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।