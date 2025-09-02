मेरी खबरें
    Ganesh Mahotsav 2025: क्यों कहा जाता है गणपति को एकदंत? जानिए महाभारत और परशुराम से जुड़ी रोचक कथाएं

    Ganesha Mahotsav: गणेश महोत्सव 2025 पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) पर गणेश विसर्जन के साथ सम्पन्न होगी। गणेश जी को प्रथम पूज्य देव, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके कई नामों में 'एकदंत' नाम विशेष महत्व रखता है।

    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 02:22:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 02:29:55 PM (IST)
    Ganesh Mahotsav 2025: गणेश महोत्सव अनंत चतुर्दशी पर होगा समाप्त।

    HighLights

    1. गणेश जी के एकदंत नाम की कथा
    2. महाभारत लेखन और टूटा दांत
    3. परशुराम और गणेश युद्ध की कहानी

    धर्म डेस्क: गणेश महोत्सव 2025 की शुरुआत 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी से हुई और यह 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) पर समाप्त होगा। इस दौरान भक्तगण विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें अनेक नामों से संबोधित करते हैं। इन नामों में एक विशेष नाम है – एकदंत’, जिसके पीछे कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं।

    1. पहली कथा महाभारत ग्रंथ की रचना से जुड़ी है। महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिखवाने का आग्रह किया। गणेश जी ने सहमति दी लेकिन शर्त रखी कि वेदव्यास जो भी कहेंगे, वे बिना रुके लिखेंगे और तभी लिखेंगे जब उसे समझ लेंगे। महाभारत के लेखन के दौरान उनकी कलम कई बार टूट गई। निरंतर लेखन में बाधा न आए, इसके लिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम की तरह इस्तेमाल किया। तभी से उन्हें ‘एकदंत’ कहा जाने लगा।

  • दूसरी कथा परशुराम से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे, तब गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। उसी समय परशुराम शिव जी से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने उनसे युद्ध किया। गणेश जी ने उन्हें पराजित कर दिया, जिससे परशुराम और भी क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया।

    • इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि गणपति का 'एकदंत' स्वरूप केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि उनके साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। यही कारण है कि गणेश महोत्सव के दौरान भक्त उन्हें 'एकदंत' कहकर श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजते हैं।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

