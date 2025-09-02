Ganesh Mahotsav 2025: क्यों कहा जाता है गणपति को एकदंत? जानिए महाभारत और परशुराम से जुड़ी रोचक कथाएं

धर्म डेस्क: गणेश महोत्सव 2025 की शुरुआत 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी से हुई और यह 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) पर समाप्त होगा। इस दौरान भक्तगण विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें अनेक नामों से संबोधित करते हैं। इन नामों में एक विशेष नाम है – एकदंत’, जिसके पीछे कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं।

पहली कथा महाभारत ग्रंथ की रचना से जुड़ी है। महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिखवाने का आग्रह किया। गणेश जी ने सहमति दी लेकिन शर्त रखी कि वेदव्यास जो भी कहेंगे, वे बिना रुके लिखेंगे और तभी लिखेंगे जब उसे समझ लेंगे। महाभारत के लेखन के दौरान उनकी कलम कई बार टूट गई। निरंतर लेखन में बाधा न आए, इसके लिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम की तरह इस्तेमाल किया। तभी से उन्हें ‘एकदंत’ कहा जाने लगा।