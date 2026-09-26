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सफलता चाहिए तो भगवान गणेश से सीखें फोकस, सबसे बड़े महाकाव्य 'महाभारत' लिखने के लिए रख दी थी अनोखी शर्त

सनातन संस्कृति में भगवान गणेश से जुड़ी एक पौराणिक कथा हमें जीवन में सफलता पाने के अद्भुत सूत्र सिखाती है। जब महर्षि वेदव्यास को महाभारत महाकाव्य को लि...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 12:01:19 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 12:01:19 PM (IST)
सफलता चाहिए तो भगवान गणेश से सीखें फोकस, सबसे बड़े महाकाव्य 'महाभारत' लिखने के लिए रख दी थी अनोखी शर्त
भगवान गणेश बने महाभारत के लेखक। (AI जनरेटेड)

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य, बुद्धि, विवेक, रिद्धि और सिद्धि का दाता माना जाता है। गणेश जी के जीवन और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं में न केवल धार्मिक महत्व छिपा है, बल्कि इनमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के कई अनमोल सूत्र भी निहित हैं। महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश द्वारा महाभारत महाकाव्य को लिपिबद्ध करने की कथा हमें लक्ष्य प्राप्ति और कार्यकुशलता की महान प्रेरणा देती है।

पौराणिक कथा: वेदव्यास और श्री गणेश का अद्भुत तालमेल

मान्यता है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसे कुशल और तीव्र बुद्धि वाले लेखक की आवश्यकता थी जो उनके बोले गए श्लोकों को बिना रुके लिपिबद्ध (लिख) कर सके। तब व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया।


गणपति जी लेखन हेतु तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी- वेदव्यास जी को कथा सुनाते समय बीच में कहीं भी रुकना नहीं होगा। यदि वे रुके, तो गणेश जी लिखना छोड़ देंगे। इस पर महर्षि वेदव्यास ने भी बुद्धिमत्तापूर्वक एक शर्त रख दी कि- गणेश जी प्रत्येक श्लोक का पूर्ण अर्थ समझने के बाद ही उसे लिखेंगे।

इस प्रकार दोनों के बीच एक अनूठा तालमेल स्थापित हुआ। वेदव्यास जी श्लोक बोलते जाते और गणेश जी एकाग्रता से उन्हें लिखते। जब व्यास जी कोई गूढ़ और कठिन श्लोक बोलते, तो गणेश जी उसके अर्थ को गहराई से समझने में कुछ समय लेते। इसी बीच वेदव्यास जी को आगे के श्लोक सोचने का अवसर मिल जाता था। इस अद्भुत समन्वय से महाभारत जैसा महान ग्रंथ पूर्ण हुआ।

महाभारत लेखन की कथा से सीखें सफलता के 5 महामंत्र-

1. पहले लक्ष्य तय करें और पूरा होने तक विश्राम न करें

गणेश जी और वेदव्यास जी का उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट था—महाभारत को लिपिबद्ध करना। जब तक यह विशाल कार्य संपन्न नहीं हो गया, दोनों में से किसी ने विश्राम नहीं किया। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उसे हासिल करने तक निरंतर प्रयास करते रहें।

2. गति के साथ-साथ समझ भी है जरूरी

केवल तेजी से काम करना ही कुशलता नहीं है। व्यास जी की शर्त के अनुसार गणेश जी ने हर श्लोक को समझकर लिखा। हमें भी कोई भी कार्य करते समय केवल जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि कार्य की बारीकियों और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

3. एकाग्रता (Concentration) को बनाएं अपनी सबसे बड़ी ताकत

लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना कठिन होता है। परंतु गणेश जी ने लेखन में और व्यास जी ने कथा वाचन में अद्भुत एकाग्रता दिखाई। सफलता के लिए काम के अंतिम चरण तक अपना ध्यान भटकने न दें।

4. बड़े और मुश्किल काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें

महाभारत जैसा विशाल और महान ग्रंथ एक ही बार में पूरा नहीं हो सकता था। कठिन श्लोकों के माध्यम से काम को व्यवस्थित टुकड़ों में समझा गया। जीवन में भी जब कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो, तो उसे छोटे-छोटे चरणों (Sub-goals) में बांटकर पूरा करें, इससे काम आसान हो जाता है।

5. सही सहयोग और संवाद की ताकत को पहचानें

यह कथा सिखाती है कि भिन्न-भिन्न क्षमताओं वाले लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो बड़े से बड़ा काम भी सिद्ध हो जाता है। सही सहयोगी का चुनाव करें, उचित संवाद बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेने में संकोच न करें।

(नोट: यह आलेख पौराणिक मान्यताओं, महाभारत के रचना प्रसंगों और जीवन प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है।)

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