सफलता चाहिए तो भगवान गणेश से सीखें फोकस, सबसे बड़े महाकाव्य 'महाभारत' लिखने के लिए रख दी थी अनोखी शर्त

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य, बुद्धि, विवेक, रिद्धि और सिद्धि का दाता माना जाता है। गणेश जी के जीवन और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं में न केवल धार्मिक महत्व छिपा है, बल्कि इनमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के कई अनमोल सूत्र भी निहित हैं। महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश द्वारा महाभारत महाकाव्य को लिपिबद्ध करने की कथा हमें लक्ष्य प्राप्ति और कार्यकुशलता की महान प्रेरणा देती है।

पौराणिक कथा: वेदव्यास और श्री गणेश का अद्भुत तालमेल मान्यता है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसे कुशल और तीव्र बुद्धि वाले लेखक की आवश्यकता थी जो उनके बोले गए श्लोकों को बिना रुके लिपिबद्ध (लिख) कर सके। तब व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया।

गणपति जी लेखन हेतु तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी- वेदव्यास जी को कथा सुनाते समय बीच में कहीं भी रुकना नहीं होगा। यदि वे रुके, तो गणेश जी लिखना छोड़ देंगे। इस पर महर्षि वेदव्यास ने भी बुद्धिमत्तापूर्वक एक शर्त रख दी कि- गणेश जी प्रत्येक श्लोक का पूर्ण अर्थ समझने के बाद ही उसे लिखेंगे। इस प्रकार दोनों के बीच एक अनूठा तालमेल स्थापित हुआ। वेदव्यास जी श्लोक बोलते जाते और गणेश जी एकाग्रता से उन्हें लिखते। जब व्यास जी कोई गूढ़ और कठिन श्लोक बोलते, तो गणेश जी उसके अर्थ को गहराई से समझने में कुछ समय लेते। इसी बीच वेदव्यास जी को आगे के श्लोक सोचने का अवसर मिल जाता था। इस अद्भुत समन्वय से महाभारत जैसा महान ग्रंथ पूर्ण हुआ।