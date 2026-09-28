गरुड़ पुराण: क्या आपका अगला जन्म पहले से तय होता है? 84 लाख योनियों का चक्र क्या है?

धर्म डेस्‍क। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? अगला जन्म कौन सा मिलता है? और क्या वह जन्म पहले से तय होता है? हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में इन सवालों से जुड़े कई धार्मिक और आध्यात्मिक विचार पेश किए गए हैं।

कहते हैं, इंसान के कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए.. तभी वह कामयाबी की किसी भी ऊंची चोटी पर पहुंचे.. गरुड़ पुराण... हिंदू धर्म में एक अहम पौराणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें इंसान की ज़िंदगी, मौत, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे टॉपिक पर विचार पेश किए गए हैं।

गरुड़ पुराण के मुताबिक, यह बताया गया है कि इंसान के जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म उसकी अगली यात्रा पर असर डालते हैं। माना जाता है कि यह किताब भगवान विष्णु ने गरुड़ को दिए ज्ञान के रूप में लिखी थी। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? अगला जन्म कौन सा मिलता है? और क्या वह जन्म पहले से तय होता है? हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में इन सवालों से जुड़े कई धार्मिक और आध्यात्मिक विचार दिए गए हैं। आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानेंगे कि क्या किसी व्यक्ति का अगला जन्म पहले से तय होता है या नहीं? गरुड़ पुराण क्या कहता है? जानें...

गरुड़ पुराण - 18 महापुराणों में से एक (गरुड़ पुराण) गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और यह 18 महापुराणों में से एक है। इसका पाठ मृत्यु के समय किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातचीत को बताया गया है। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। खास तौर पर, इसमें व्यक्ति के कर्मों के परिणाम, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नर्क और मोक्ष के सिद्धांत बताए गए हैं। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार, व्यक्ति का अगला जन्म उसके कर्मों से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों, उनके परिणामों और आत्मा की अगली यात्रा के बीच आपसी संबंध होता है। इसलिए, अगला जन्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरी तरह से अचानक हो जाए, बल्कि इसकी दिशा कर्म से तय होती है। गरुड़ पुराण की चेतावनी... पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों को यमलोक में मिलती है ये सजा अगला जन्म कौन सा मिलता है? गरुड़ पुराण के विवरण के अनुसार, आत्मा को उसके पिछले कर्मों के अनुसार अगला जन्म या योनि मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसे शुभ फल मिलते हैं, जबकि गलत कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसी वजह से हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को खास महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि आज के कर्म भविष्य के जन्मों पर असर डाल सकते हैं। धर्म का अनादर करने वाले - गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग धर्म, वेद और भगवान का अनादर करते हैं या जो कामुक सुखों में लिप्त रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को अपने अगले जन्म में दुख और अभाव से भरी ज़िंदगी जीनी पड़ सकती है।

धोखा - गरुड़ पुराण के अनुसार, दोस्ती को बहुत पवित्र माना जाता है। जो लोग स्वार्थी कारणों से अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें अगले जन्म में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उनके कर्मों को दिखाती है। इसी तरह, जो लोग झूठ, छल और धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जीवन का आखिरी पल - गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीवन का आखिरी पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय इंसान जो भावनाएं महसूस करता है, उसका असर उसके आने वाले जीवन पर पड़ता है। अगर मौत के समय मन शांत रहे और भगवान को याद किया जाए, तो आत्मा को अच्छा और नेक जन्म मिल सकता है। अगर उस समय मन में लालच, गुस्सा या नेगेटिव विचार हों, तो नतीजा बुरा होता है और आत्मा को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को श्मशान घाट जाने से क्यों रोका जाता है? गरुड़ पुराण में बताए गए हैं ये कारण 84 लाख योनि चक्र गरुड़ पुराण के अनुसार, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को अपने कर्मों का पूरा फल भोगना पड़ता है। कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, जिसमें इंसानी जीवन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही एक ऐसा जीवन है जहां इंसान अपने कर्मों को सुधार सकता है और अपने आने वाले रास्ते को बेहतर बना सकता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ऊंचा और खुशहाल जीवन मिलता है, जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें जीवन के निचले लेवल पर धकेल दिया जाता है। 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट: माना जाता है कि आत्मा को अलग-अलग तरह की योनियों में जन्म लेना पड़ता है।