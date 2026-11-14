5 राशियों के लिए अच्छे दिन! बुध के गोचर से नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में फायदा और धन लाभ

धर्म डेस्‍क। ग्रहों के गोचर का असर अलग-अलग राशियों पर पड़ता है। अभी बुध तुला राशि में गोचर कर रहा है और 2 दिसंबर तक इसी राशि में रहेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और बुध और शुक्र का दोस्ताना रिश्ता माना जाता है। इसलिए यह गोचर कुछ राशियों के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है।

बुध को बुद्धि, बिज़नेस, कम्युनिकेशन स्किल और पैसे के लेन-देन का ग्रह माना जाता है। इसलिए इस दौरान नौकरी, बिज़नेस और पैसे के मामले में अच्छे बदलाव होने की संभावना है। यह गोचर पांच राशियों के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है।

इन राशियाें को मिलेगा लाभ मिथुन: बुध का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे मौके ला सकता है। आपको कोई नया बिज़नेस प्लान बनाने और उस पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी स्किल दिखाने के नए मौके मिलेंगे। अगले 18 दिनों में कोई ज़रूरी फ़ैसला लेने की संभावना है। पैसे का फ़ायदा होने की संभावना है और करियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कन्या: कन्या राशि वालों के लिए यह समय पैसे के मामले में फ़ायदेमंद हो सकता है। बिज़नेस करने वालों को अपना काम बढ़ाने का मौका मिलेगा। नौकरी में आ रही मुश्किलें धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। काम की जगह पर आपको नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। कई दिनों से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। सेहत की शिकायतों में भी सुधार महसूस हो सकता है।