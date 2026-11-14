चार राशियों के लोग हो जाएं सतर्क, विपरीत है समय, चंद्रमा बदलेंगे राशि, दो दिन रहेगा असर

धर्म डेस्‍क। 15 नवंबर प्रातः काल 4:00 am पर चंद्रमा देवता क्रमशः धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 17 नवंबर दोपहर 3:00 pm तक मकर राशि में ही रहेंगे। उसके पश्चात क्रमशः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे।

चंद्रमा देवता क्रमशः सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र,स्वयं चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करते हुए मकर से कुंभ तक की यात्रा करेंगे। आइये जानते हैं कि इसका क्‍या असर होगा।

इन राशियों को रहना होगा सावधान

तुला राशि के जातकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना वर्जित है और यदि यात्रा करनी पड़े तो व्यवस्थित और योजनाबद्ध रूप से करें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें।

सिंह राशि के जातकों के लिए बाहर का तला भुना भोजन वर्जित है अतः बाह्य भोजन से परहेज करें। मौसम संबंधित सावधानी रखना भी लाभदायक सिद्ध होगा। उसके पश्चात क्रमशः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे।

मिथुन राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अधिक प्रतिकूल है विशेषकर मिथुन राशि के जातकों का समय अधिक विपरीत है। मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वाद विवाद से सर्वथा दूर रहें।

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इन बातों का रखें विशेष ध्‍यान