धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस, इकॉनमी और करियर का मुख्य कारक माना जाता है। जब बुध वक्री (उल्टा) होता है, तो काम में बेवजह रुकावटें, फाइनेंशियल लेन-देन और गलतफहमियां जैसी समस्याएं आती हैं। हालांकि, 13 नवंबर, 2026 को बुध तुला राशि में गोचर करेगा। दिलचस्प बात यह है कि बुध 9 फरवरी, 2027 तक इसी गोचर अवस्था में रहेगा।

ज्योतिषियों के अनुसार, बुध की यह सीधी चाल 4 भाग्यशाली राशियों के लोगों के लिए सुनहरा दौर ला रही है, इस दौरान न तो उनका पैसा अटकेगा और न ही किसी काम में देरी होगी। बुध का मेष राशि में गोचर प्रोफेशनल और वर्किंग क्लास के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।

जैसे ही बुध शुक्र की तुला राशि में सीधी चाल चलने लगेगा, फैसले लेने की क्षमता सही हो जाएगी और फाइनेंशियल लेन-देन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। जिन लोगों के लेन-देन पिछले कुछ महीनों से धीमे चल रहे थे, उनमें अब अचानक तेजी आएगी। फरवरी 2027 तक इस बदलाव से चार राशियों मेष, कन्या, तुला और कुंभ को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

13 नवंबर से 9 फरवरी, 2027 के बीच बुध का सीधा गोचर, मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लोगों को उनके अटके हुए मामलों को सुलझाने और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा।

मेष राशि

बुध का मेष राशि में गोचर मेष राशि के लोगों के लिए काम में बड़ी राहत लेकर आएगा। पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में सहकर्मियों के साथ चल रहे मतभेद और तनाव अब कम हो जाएंगे। हालांकि, इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखना फायदेमंद रहेगा। काम पर आपका पूरा फोकस आपके सीनियर्स की नजर में आपकी इमेज को बेहतर बनाएगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ होगी और आपको कंपनी में कोई नया पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

कन्या राशि

क्योंकि कन्या राशि के स्वामी खुद बुध हैं, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह बदलाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप पिछले कुछ समय से रुके हुए बिजनेस या काम को फिर से ठीक करने में काफी सफल होंगे। आप पुराने कस्टमर्स और कॉन्टैक्ट्स से फिर से बातचीत करेंगे, जिससे नए बड़े प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जॉब और बिज़नेस में कन्फ्यूजन दूर होगा और आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी।

तुला राशि

क्योंकि बुध आपकी ही राशि में सीधी चाल चल रहा है, इसलिए यह समय तुला राशि वालों के लिए बहुत खास होगा। आप बेवजह की चिंताओं, कन्फ्यूजन और मेंटल स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे। बातचीत करते समय, सामने वाले लोग आपकी राय और बातों को ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। आपको जॉब, बिज़नेस के साथ-साथ पर्सनल रिश्तों में भी अपना पक्ष साफ तौर पर रखने का मौका मिलेगा। आप समाज और वर्कप्लेस पर एक अलग, मजबूत पहचान बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करेंगे।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए, बुध का गोचर करियर में बड़े पॉजिटिव बदलाव लाएगा। भविष्य और काम को लेकर अनिश्चितता अब धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। आप नए और प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे, और परिवार या फील्ड के अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी। इस गाइडेंस से आपके करियर की सही दिशा तय करना आसान हो जाएगा और आप भविष्य के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी प्लानिंग करने में सफल होंगे।