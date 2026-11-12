इन राशियों के जीवन में आने वाले हैं बड़े बदलाव, दिसंबर में राहु केतु के गोचर का सभी 12 राशियों पर होगा असर

धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष में कुछ ही ग्रहों की चाल इतनी उत्सुकता पैदा करती है और बदलाव लाती है। राहु और केतु का ट्रांज़िट ऐसी ही एक घटना है। इसमें कुछ बदलाव ग्रोथ और सफलता के मौके आते हैं, वहीं कुछ ऐसे चैलेंज भी आते हैं जो सीखने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

इस ट्रांज़िट के दौरान राहु के मकर राशि में जाने की उम्मीद है, जबकि केतु कर्क राशि में जाएगा। ये शैडो प्लैनेट मिलकर हमारी इच्छा, कर्म के सबक, लगाव और आध्यात्मिक विकास को दिखाते हैं। यह ट्रांज़िट हमारी बाहरी इच्छाओं को एक गहरे मकसद के साथ जोड़ने का मौका देता है।

यह 18 महीने का समय आपको बहुत सब्र सिखाएगा। आपकी फ़ैसले लेने की ताकत मज़बूत होगी, और आप खुद के बारे में जागरूक होंगे। बताए गए उपाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तौर पर काम कर सकते हैं जो आपको पूरे ट्रांज़िट के दौरान बैलेंस्ड रहने में मदद करेंगे।

5 दिसंबर, 2026 को राहु-केतु का ट्रांज़िट एक ज़रूरी कर्म चक्र की शुरुआत है जो एक बड़ा कर्म बदलाव लाएगा जो एम्बिशन और इमोशनल समझदारी दोनों के ज़रिए अच्छी ग्रोथ लाएगा। जहां राहु का ट्रांज़िट सफलता पाने पर ज़्यादा फ़ोकस करेगा, वहीं केतु का ट्रांज़िट आपको अनहेल्दी अटैचमेंट छोड़ने और मन की शांति बनाने की याद दिलाएगा।

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 2 आता है, तो आप वृषभ लग्न के हैं। राहु का ट्रांज़िट आपके 9वें घर में होगा, जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके तीसरे घर में होगा। यह ट्रांज़िट हायर एजुकेशन और विदेश यात्रा को बढ़ावा देगा; आध्यात्मिकता बढ़ेगी। जैसे-जैसे आपको नए अनुभव मिलेंगे, आपकी सोच बदल सकती है। लंबी दूरी के मौकों से फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है।

उपाय: शनिवार को 108 बार “ॐ रां राहवे नमः” का जाप करें और सोमवार को शिव लिंग पर जल या दूध चढ़ाएं।

प्रोफेशनली आपके लिए, अगले 18 महीने अगले कुछ सालों के सबसे एम्बिशियस पीरियड में से एक होंगे। आप प्रमोशन, लीडरशिप रोल या ज़्यादा पब्लिक पहचान पाने के लिए इंस्पायर महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में, परिवार के सदस्यों को लग सकता है कि आप इमोशनली दूर हैं। आपको स्ट्रेस लेवल पर ध्यान देने और इमोशनल बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है।

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 1 आता है, तो आप मेष लग्न के हैं। राहु का ट्रांज़िट आपके 10वें घर में होगा, जो करियर और पब्लिक इमेज का नैचुरल घर है, जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके 4थे घर में होगा, जो नैचुरल घर है जो घर, परिवार और इमोशनल सिक्योरिटी के मदर साइड को दिखाता है।

नीचे दी गई भविष्यवाणियां आपकी लग्न राशि पर आधारित हैं, क्योंकि इस ट्रांज़िट के दौरान राहु और केतु आपकी जन्म कुंडली के अलग-अलग घरों पर असर डालेंगे। अगर आपको अपने लग्न के बारे में पक्का नहीं है, तो अपनी राशि जानने के लिए हमारे लग्न कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। फिर, अपनी लग्न के हिसाब से भविष्यवाणियां देखें कि राहु-केतु ट्रांज़िट 2026 आपके करियर, फाइनेंस, रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर कैसे असर डाल सकता है।

केतु का कर्क राशि में ट्रांज़िट 5 दिसंबर, 2026, शनिवार, शाम 7:28 बजे

राहु का मकर राशि में ट्रांज़िट 5 दिसंबर, 2026, शनिवार, शाम 7:28 बजे

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 5 आता है, तो आप सिंह लग्न के हैं। राहु का गोचर आपके छठे घर में होगा, जबकि केतु का गोचर आपके बारहवें घर में होगा। यह गोचर आपको मुश्किलों, कॉम्पिटिशन, कर्ज़ और काम की जगह की चुनौतियों से निपटने में बहुत मदद करेगा।

उपाय: देवी दुर्गा की रेगुलर पूजा करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं।

केतु आपके पहले घर में गोचर करेगा, जिससे आप ज़्यादा आत्मनिरीक्षण करने वाले बनेंगे, जिससे दूसरे आपको इमोशनली दूर समझने लगेंगे। अपनों के साथ खुली बातचीत बनाए रखते हुए खुद की देखभाल के लिए समय निकालें।

आपके लिए, यह ट्रांज़िट रिश्तों में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह ग्रोथ का एक ज़रूरी एरिया बन जाएगा। शादीशुदा जोड़ों और बिज़नेस पार्टनर को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो उन्हें, या यूँ कहें कि, मैच्योरिटी और समझदारी के लिए बढ़ावा देंगी।

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 4 आता है, तो आप कर्क लग्न के हैं। राहु का ट्रांज़िट आपके पार्टनरशिप के 7वें घर में होगा, जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके पहले घर में होगा।

उपाय: रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ें, गलत फाइनेंशियल लेन-देन से बचें, और बुधवार या शनिवार को आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं।

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 3 आता है, तो आप मिथुन लग्न के हैं। आपके लिए, राहु का ट्रांज़िट आपके 8वें घर में होगा, जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके दूसरे घर में होगा। यह ट्रांज़िट गहरे पर्सनल बदलाव को बढ़ावा देगा। आपको आगे बढ़ने और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के कई छिपे हुए मौके मिल सकते हैं। लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल मामलों का ध्यान रखना होगा।

उपाय: शनिवार को काले तिल या गर्म कंबल दान करें और समझदारी और साफ़ बातचीत के लिए रेगुलर भगवान गणेश की पूजा करें।

भाई-बहनों से बात करते समय बहुत ज़्यादा सब्र रखें, नहीं तो करीबी लोगों से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होगी।

आपका पक्का इरादा आपको कॉम्पिटिटिव माहौल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में मदद कर सकता है। ऐसा देखा गया है कि डिसिप्लिन और लगातार कोशिश से आपका करियर बेहतर होगा। आपको ज़रूरत है, और आपके लिए अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना और नींद, स्ट्रेस, डाइजेशन और डेली रूटीन पर ध्यान देना ज़रूरी है।

उपाय: शनिवार को काली उड़द दाल दान करें और रेगुलर महा मृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

कन्या लग्न

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 6 है, तो आप कन्या लग्न के हैं। राहु का ट्रांज़िट आपके 5वें घर में होगा, जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके 11वें घर में होगा। इस ट्रांज़िट के दौरान बहुत सारी क्रिएटिव सोच बढ़ेगी। अगर आप स्टूडेंट, आर्टिस्ट, राइटर या एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको अपना टैलेंट दिखाने के रोमांचक मौके मिल सकते हैं।

करियर ग्रोथ इनोवेशन और यूनिक आइडिया से आ सकती है। एंटरप्रेन्योर्स को बिना सोचे-समझे लिए गए फैसलों के बजाय सोचे-समझे रिस्क लेने से फायदा हो सकता है।

इसके अलावा, आपका सोशल सर्कल अपने आप बदल सकता है क्योंकि ऊपरी दोस्ती कम हो जाएगी और मतलब वाले कनेक्शन मजबूत होंगे। रोमांटिक रिश्तों के लिए सब्र और ईमानदारी से बातचीत की ज़रूरत हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को मिला-जुला अनाज खिलाएं और हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं।

तुला लग्न

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 7 है, तो आप तुला लग्न के हैं। राहु का गोचर आपके चौथे घर में होगा, जबकि केतु का गोचर आपके दसवें घर में होगा। यह गोचर आपको परिवार के मामलों पर ज़्यादा ध्यान देने पर मजबूर करेगा या आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ हलचल दिख रही है, लेकिन बहुत अच्छी हलचल दिख रही है।

आपको प्रोफेशनली कुछ टेम्पररी नाखुशी महसूस हो सकती है या हो सकती है; इससे आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर फिर से सोच सकते हैं और लंबे समय के करियर के लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे। आपके लिए सलाह है कि आप बिना सोचे-समझे करियर में बदलाव न करें। इस पर फिर से सोचें, और आपको रास्ता मिल जाएगा।

उपाय: अपने घर को साफ़ और बिना किसी गंदगी के रखें, खासकर उत्तर-पूर्व दिशा में, और शुक्रवार को मिठाई या चांदी की चीज़ें दान करें।

वृश्चिक लग्न

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 8 है, तो आप वृश्चिक लग्न के हैं। इस ट्रांज़िट के दौरान, राहु का ट्रांज़िट आपके तीसरे घर में होगा, जबकि केतु आपके नौवें घर से गुज़रेगा। एक जातक के तौर पर, आपमें बहुत कॉन्फिडेंस और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी; इससे आपको पॉज़िटिव बूस्ट मिलेगा।

यह लेखकों, मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक हौसला बढ़ाने वाला, बल्कि बहुत सपोर्टिव समय है। इंडिपेंडेंट वेंचर्स और नेटवर्किंग से फाइनेंशियल सुधार मुमकिन हैं।

उपाय: आवारा कुत्तों को रेगुलर खाना खिलाएं, बहते पानी में तांबे का एक छोटा टुकड़ा डालें, और अलग-अलग नज़रियों के बावजूद मेंटर्स का सम्मान करते रहें।

धनु लग्न

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 9 है, तो आप धनु लग्न के हैं। इस ट्रांज़िट के दौरान, राहु का ट्रांज़िट आपके दूसरे घर में होगा जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके आठवें घर में होगा। धनु लग्न के लोग इस 18 महीने के ट्रांज़िट के दौरान धन कमाएंगे, और लंबे समय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनका मुख्य फोकस बन जाएगी।

इनकम के नए मौके मिल सकते हैं, खासकर कम्युनिकेशन, बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट से। आध्यात्मिक रूप से, ज्योतिष, मेडिटेशन, हीलिंग साइंस या साइकोलॉजी में आपकी दिलचस्पी काफी बढ़ सकती है।

उपाय: शनिवार को शराब और नॉन-वेज खाने से बचें और सही पूजा के बाद अपनी दाहिनी कलाई पर पीला धागा पहनें।

मकर लग्न

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 10 है, तो आप मकर लग्न के हैं। यह ट्रांज़िट सबसे खास होगा क्योंकि यह मकर राशि में ही हो रहा है। राहु आपके लग्न (1st house) में जाएगा, जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके 7th house में होगा। इस ट्रांज़िट के दौरान, आप कुंभ लग्न

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 11 आता है, तो आप कुंभ लग्न के हैं। इस ट्रांज़िट के दौरान, राहु आपके 12वें घर में जाएगा, जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके 6ठे घर में होगा। आपको विदेश से जुड़ा काम मिल सकता है। आपके लिए विदेश जाने के मौके दिख रहे हैं। आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो सकते हैं।

इस 18 महीने के ट्रांज़िट से ग्रोथ दिख रही है। केतु का यहाँ ट्रांज़िट आपको बिना किसी फालतू ड्रामे के शांति से अपने वर्कप्लेस के झगड़ों को सुलझाने में मदद करेगा।

उपाय: अपने बटुए में चांदी का सिक्का रखें, ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ दान करें, और अच्छी नींद की आदतें बनाए रखें।

मीन लग्न

अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में नंबर 12 आता है, तो आप मीन लग्न के हैं। राशि चक्र परिवार में आखिरी राशि। इस ट्रांज़िट के दौरान, राहु का ट्रांज़िट आपके 11वें घर में होगा जबकि केतु का ट्रांज़िट आपके 5वें घर में होगा। इस ट्रांज़िट के दौरान यह ट्रांज़िट का सबसे फ़ायदेमंद फ़ाइनेंशियल समय हो सकता है। नेटवर्किंग, कोलेबोरेशन और लॉन्ग-टर्म गोल से अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं।

यह भी देखा गया है कि रोमांटिक रिश्ते कभी-कभी इमोशनली दूर महसूस हो सकते हैं, जिससे खुली बातचीत खास तौर पर ज़रूरी हो जाती है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा फ़ोकस और सब्र की ज़रूरत हो सकती है।

उपाय: शनिवार को शिव लिंग पर तिल मिला कच्चा दूध चढ़ाएं और बच्चों या स्टूडेंट्स को पढ़ाई का सामान दान करें।

कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, लेकिन विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी। करियर के मौके तेज़ी से बढ़ सकते हैं, खासकर अगर आप सोच-समझकर रिस्क लेते हैं। रिश्तों में सोच-समझकर कोशिश करने की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि केतु पार्टनर के बीच इमोशनल दूरी पैदा कर सकता है। ईमानदारी से बातचीत और क्वालिटी टाइम ज़रूरी रिश्तों को मज़बूत करेगा।

उपाय: “ॐ कें केतवे नमः” का 108 बार रेगुलर जाप करें और शनिवार को सरसों का तेल दान करें।