    Gupt Navratri 2026: घटस्थापना पर विशेष मंत्रों का जप करने से घर आएगी खुशहाली, दुख होगा दूर

    गुप्त नवरात्र 19 से 27 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। इस दौरान दस महाविद्याओं और मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है।

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 01:28:43 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 01:28:43 PM (IST)
    माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गुप्त नवरात्र 19 से 27 जनवरी 2026 तक।
    2. दस महाविद्याओं की विशेष पूजा का विधान होता है।
    3. मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत और जप किया जाता है।

    धर्म डेस्क। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष गुप्त नवरात्र 19 जनवरी से शुरू होकर 27 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस विशेष साधना काल में दस महाविद्याओं की देवी की पूजा-अर्चना की जाती है और भक्त व्रत रखकर मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं।

    धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान देवी की गुप्त साधना करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होता है। इस समय की गई पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और सफलता आती है। खासकर तांत्रिक और साधक वर्ग के लिए यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।


    इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों के साथ-साथ दस महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की विधिवत पूजा की जाती है। भक्त घटस्थापना कर विशेष मंत्रों का जप, हवन और उपासना करते हैं।

    मान्यता है कि इस अवधि में जप-तप और साधना करने से इच्छाओं की पूर्ति के साथ-साथघर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो श्रद्धालु देवी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र के दौरान नियमपूर्वक पूजा, व्रत और मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए।

    मां दुर्गा के मंत्र

    1. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

    या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता,

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

    या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता,

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

    या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

    या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता,

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

    या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता,

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

    या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता,

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

    2. पाप नाशक मंत्र

    हिनस्ति दैत्येजंसि स्वनेनापूर्य या जगत् ।

    सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥

    3. संकट से मुक्ति के लिए मंत्र

    शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे ।

    सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमो स्तुते ॥

    4. रोग रक्षा मंत्र

    रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभिष्टान् ।

    त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्माश्रयतां प्रयान्ति ॥

    5. पुत्र प्राप्ति मंत्र

    देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते ।

    देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥

    6. दुख नाशक मंत्र

    जयन्ती मड्गला काली भद्रकाली कपालिनी ।

    दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते ॥

    7. शक्ति प्राप्ति के लिए मंत्र

    सृष्टि स्तिथि विनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।

    गुणाश्रेय गुणमये नारायणि नमो स्तुते ॥

    8. धन प्राप्ति के लिए मंत्र

    “दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो:

    स्वस्थै: स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।

    दारिद्र्यदु:खभयहारिणि का त्वदन्या

    सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ‌र्द्रचित्ता॥”

    9. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।

    शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।।

    10. पठित्वा पाठयित्वा च नरो मुच्येत सङ्कटात् ॥

    उमा देवी शिरः पातु ललाटं शूलधारिणी ।

    चक्षुषी खेचरी पातु वदनं सर्वधारिणी ॥

    जिह्वां च चण्डिका देवी ग्रीवां सौभद्रिका तथा ।

    अशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहू वज्रधारिणी ॥

    हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी ।

    कटिं भगवती देवी द्वावूरू विन्ध्यवासिनी ॥

    महाबाला च जङ्घे द्वे पादौ भूतलवासिनी

    एवं स्थिताऽसि देवि त्वं त्रैलोक्यरक्षणात्मिके ।

    रक्ष मां सर्वगात्रेषु दुर्गे दॆवि नमोऽस्तु ते ॥

