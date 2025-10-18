Guru Gochar 2025: इन राशि वालों की किस्मत चमकेगी, करियर-धन और रिश्तों में मिलेगा अपार सफलता

मेरी खबरें
    18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास साबित होगा। इस दौरान गुरु देव, बारहवें और तीसरे भाव के स्वामी होते हुए सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति व्यक्तिगत और पेशेवर साझेदारियों को मजबूत बनाएगी।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 12:11:00 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 12:11:00 AM (IST)
    HighLights

    1. गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश कई जातकों के लिए बेहद खास साबित हो
    2. यह स्थिति व्यक्तिगत और पेशेवर साझेदारियों को मजबूत बनाएगी
    3. सप्तम भाव में गुरु का गोचर मकर राशि के जातकों के करियर को नई दिशा देगा

    धर्म डेस्क,इंदौर। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास साबित होगा। इस दौरान गुरु देव, बारहवें और तीसरे भाव के स्वामी होते हुए सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति व्यक्तिगत और पेशेवर साझेदारियों को मजबूत बनाएगी। वहीं, पहले, तीसरे और ग्यारहवें भाव पर गुरु की दृष्टि जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता, उन्नति और सफलता लेकर आएगी।

    करियर और प्रोफेशन

    सप्तम भाव में गुरु का गोचर मकर राशि के जातकों के करियर को नई दिशा देगा। व्यवसायिक साझेदारियां मजबूत होंगी और नए सहयोग अवसर प्रदान करेंगे। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि से नेटवर्क और संबंधों से लाभ होगा। पहले भाव पर दृष्टि आत्मविश्वास बढ़ाएगी और तीसरे भाव पर दृष्टि संचार कौशल सुधारकर समझौते और वार्ताओं में सफलता दिलाएगी।


    वित्त

    गुरु का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिरता का समय होगा। व्यवसाय या जीवनसाथी की आय से लाभ मिलेगा। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि धन और आय में वृद्धि करेगी, जबकि पहले भाव पर दृष्टि समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद, यात्रा और कौशल विकास से नए आय स्रोत खोल सकती है।

    परिवार और रिश्ते

    सप्तम भाव में गुरु का गोचर वैवाहिक जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। पहले भाव पर दृष्टि से पारिवारिक रिश्तों में समझ और सहानुभूति बढ़ेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि भाई-बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगी और ग्यारहवें भाव पर दृष्टि मित्रता व सामाजिक संबंधों में आनंद बढ़ाएगी।

    स्वास्थ्य

    मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर सेहत में सुधार लाएगा। पहले भाव पर दृष्टि शारीरिक शक्ति और सकारात्मक सोच बढ़ाएगी। तीसरे भाव पर दृष्टि सक्रिय जीवनशैली अपनाने को प्रेरित करेगी, जबकि ग्यारहवें भाव पर दृष्टि से दोस्तों और सामाजिक नेटवर्क की मदद से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।

    शिक्षा

    विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद और विश्लेषणात्मक कौशल को निखारेगी। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रवृत्तियों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। पहले भाव पर दृष्टि आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। खासतौर पर व्यवसाय से जुड़े विषय पढ़ने वाले छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा।

    सार

    18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति लेकर आएगा। करियर, विवाह, वित्त और शिक्षा में सफलता मिलेगी। रिश्तों को मजबूत बनाकर और अनुशासन बनाए रखकर इस समय का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।

    उपाय

    गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

    जरूरतमंदों को हल्दी या पीली दाल का दान करें।

