Guru Gochar 2025: इन राशि वालों की किस्मत चमकेगी, करियर-धन और रिश्तों में मिलेगा अपार सफलता

धर्म डेस्क,इंदौर। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास साबित होगा। इस दौरान गुरु देव, बारहवें और तीसरे भाव के स्वामी होते हुए सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति व्यक्तिगत और पेशेवर साझेदारियों को मजबूत बनाएगी। वहीं, पहले, तीसरे और ग्यारहवें भाव पर गुरु की दृष्टि जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता, उन्नति और सफलता लेकर आएगी।

करियर और प्रोफेशन सप्तम भाव में गुरु का गोचर मकर राशि के जातकों के करियर को नई दिशा देगा। व्यवसायिक साझेदारियां मजबूत होंगी और नए सहयोग अवसर प्रदान करेंगे। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि से नेटवर्क और संबंधों से लाभ होगा। पहले भाव पर दृष्टि आत्मविश्वास बढ़ाएगी और तीसरे भाव पर दृष्टि संचार कौशल सुधारकर समझौते और वार्ताओं में सफलता दिलाएगी।

वित्त गुरु का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिरता का समय होगा। व्यवसाय या जीवनसाथी की आय से लाभ मिलेगा। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि धन और आय में वृद्धि करेगी, जबकि पहले भाव पर दृष्टि समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद, यात्रा और कौशल विकास से नए आय स्रोत खोल सकती है। परिवार और रिश्ते सप्तम भाव में गुरु का गोचर वैवाहिक जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। पहले भाव पर दृष्टि से पारिवारिक रिश्तों में समझ और सहानुभूति बढ़ेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि भाई-बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगी और ग्यारहवें भाव पर दृष्टि मित्रता व सामाजिक संबंधों में आनंद बढ़ाएगी।