ग्वालियर का यह प्राचीन मंदिर, जहां डकैत चढ़ाते थे पीतल के घंटे, आज वहां दर्शन करने आए 15 भक्तों की मौत

धर्म डेस्क। सांतऊ शीतला माता मंदिर के दर्शन के लिए चीनौर रोड पर सड़क किनारे लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को देर रात करीब 1:30 बजे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। इस भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो पुलिसकर्मियों समेत 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर यह मंदिर कितना प्रसिद्ध और पुराना है जिसमें दर्शन के लिए रात के 1:30 बजे भी लोग भीड़ लगाए खड़े थे। कहां है यह मंदिर ग्वालियर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित सांतऊ का अति-प्राचीन शीतला माता मंदिर न केवल आम श्रद्धालुओं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से ग्वालियर-चंबल अंचल के कुख्यात डकैतों और पुलिस दोनों की अगाध आस्था का मुख्य केंद्र रहा है।