इस बार दशहरे पर श्रवण नक्षत्र और रवि योग का रहेगा संयोग, उदया तिथि में महानवमी, विजय मुहूर्त में शस्त्र पूजन होगा

रामकृष्ण मुले, नईदुनिया, इंदौर : बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक पर्व दशहरा इस वर्ष अपरान्ह व्यापनी दशमी तिथि में मंगलकारी रवियोग मे 20 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर जहां एक ओर शस्त्र और शमी पूजन होगा वहीं दूसरी ओर शहर में विभिन्न स्थानों पर रावण दहन भी किया जाएगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार जहां सुबह महानवमी रहेगी वहीं दोपहर में दशमी तिथि लगेगी।

आचार्य शिवप्रसाद तिवारी के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनिट से अगले दिन 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनिट तक रहेगा।दशहरा पर्व के लिए उदया तिथि की बजाए प्रदोष काल और विजय मुहूर्त देखा जाता है क्योंकि रावण दहन प्रदोष वेला में करना शुभ माना गया है।