    आज का राशिफल 18 नवंबर 2025: किस राशि का दिन शुभ, किसे रखना होगा सावधान?

    आज का दिन सभी राशियों के लिए नए अवसर, चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आया है। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य सावधानी की सलाह दी गई है। व्यापार, करियर, पारिवारिक संबंध और आर्थिक परिस्थितियों में कई राशियों के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 07:43:10 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 07:43:10 AM (IST)
    धर्म डेस्क। आज का दिन सभी राशियों के लिए नए अवसर, चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आया है। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य सावधानी की सलाह दी गई है। व्यापार, करियर, पारिवारिक संबंध और आर्थिक परिस्थितियों में कई राशियों के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को संयम और सतर्कता की आवश्यकता रहेगी।

    मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए खानपान में संयम रखें, वरना मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। व्यापार में नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। किसी बड़ी साझेदारी का मौका मिल सकता है। परिवार में शुभ कार्य या धार्मिक यात्रा के योग हैं।


    वृषभ - आज आप यात्रा पर जा सकते हैं और किसी विशेष कार्य की योजना बनेगी। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान होगा। जीवनसाथी और बच्चों के लिए आज आप ज्वेलरी या कोई तोहफा खरीद सकते हैं।

    मिथुन - आज के दिन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और बाहरी भोजन से बचें। व्यापार में बड़ा निवेश सोच-समझकर करें। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन का विचार बन सकता है। परिवार के साथ बाहर घूमने से आपसी मतभेद दूर होंगे।

    कर्क - आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। परिवार और स्वास्थ्य को लेकर तनाव रह सकता है। व्यापार में सहयोगियों से सावधान रहें, धोखे की आशंका है। आर्थिक भार बढ़ सकता है। जीवनसाथी-बच्चों के लिए वाहन या मकान खरीदने की योजना बन सकती है।

    सिंह - आज स्वास्थ्य के कारण परेशानी महसूस हो सकती है, मौसम से सावधानी रखें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। व्यापार में किसी बड़े परिवर्तन का विचार मन में आएगा।

    कन्या - परिवार के लिए आज लिया गया निर्णय आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। व्यापार में आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी।

    तुला - आज घरेलू समस्याएँ मन को अशांत रखेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बच्चों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दें। व्यापार में बड़ा लेनदेन सोच-समझकर करें।

    वृश्चिक - आज किसी विशेष कार्य हेतु सहयोगियों के साथ यात्रा हो सकती है। व्यापार में रुका हुआ पैसा मिलने से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं।

    धनु - आज परिवार में बड़ा कार्य योजना बन सकती है जिससे आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। व्यापार में बड़ा निवेश भविष्य में लाभ देगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया वाहन खरीदने की इच्छा बनेगी।

    मकर - आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। व्यापार में बड़ा निवेश तथा मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

    कुंभ - आज का दिन शानदार रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में बड़ा पद मिलने के योग हैं। शेयर मार्केट या व्यवसाय में बड़ा लाभ संभव है।

    मीन - आज व्यापार में बड़ी डील या समझौता आपको बड़ा लाभ देगा। किसी विशेष व्यक्ति से संपर्क लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक मतभेद और वैवाहिक तनाव बढ़ सकता है।

